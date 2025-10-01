НА ЖИВО
          Радев към волейболистите: С всяка точка извайвахте образа на една нова България (ВИДЕО)

          Президентът Румен Радев прие днес в Гербова зала и награди с почетен плакет ръководството, треньорския щаб и състезателите от националния отбор по волейбол, които преди дни донесоха на страната ни сребърните медали от Световното първенство във Филипините.

          Държавният глава благодари от името на българския народ, като подчерта, че „такива емоции не сме изживявали от американското лято на 1994 година“.

          „Вие сте лъчът надежда, от който имаше нужда цяла България. Не само се борихте за всяка топка, но с всяка извоювана точка вие извайвахте образа на една нова България – с воля, талант и характер, вложени в общото дело. Вие дадохте надежда за бъдещето и ни помогнахте да вдигнем глава от дребнотемието“, заяви Радев.

          Президентът напомни, че с успеха идва и голяма отговорност, защото „погледите на хиляди български деца ще бъдат вперени във вас“.

          „Те искат да бъдат достойни като вас и вярвам, че няма да предадете техните мечти. Благодаря ви за вярата, че сме народ, способен да се обедини и да лети високо. Желая ви здраве и нови върхове. На добър час!“, завърши словото си държавният глава.

          От името на отбора капитанът Алекс Грозданов благодари за подкрепата и заяви:

          „Горди сме да носим флага и съм сигурен, че ще продължим да работим по този начин.“

          Селекционерът на националите, италианецът Джанлоренцо Бленджини, определи срещата с президента като чест:

          „Благодаря за подкрепата по време на първенството. Играчите дадоха всичко от себе си. Когато се завърнахме, започнах да си мисля, че тези хора тук, които нямат нищо общо със спорта, ни дадоха много повече, отколкото ние им дадохме на тях.“

          Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев също изрази гордостта си от успеха на националите, които, по думите му, „успяха да сплотят българите“.

