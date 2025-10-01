Радев към волейболистите: С всяка точка извайвахте образа на една нова България (ВИДЕО)

Президентът Румен Радев прие днес в Гербова зала и награди с почетен плакет ръководството, треньорския щаб и състезателите от националния отбор по волейбол, които преди дни донесоха на страната ни сребърните медали от Световното първенство във Филипините.
Държавният глава благодари от името на българския народ, като подчерта, че „такива емоции не сме изживявали от американското лято на 1994 година“.
Президентът напомни, че с успеха идва и голяма отговорност, защото „погледите на хиляди български деца ще бъдат вперени във вас“.
От името на отбора капитанът Алекс Грозданов благодари за подкрепата и заяви:
Селекционерът на националите, италианецът Джанлоренцо Бленджини, определи срещата с президента като чест:
Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев също изрази гордостта си от успеха на националите, които, по думите му, „успяха да сплотят българите“.
Защо Евроком допуска обиди по Президента! После голямото чудене кой разделя нацията! Кой възпитава младите хора да са груби и вандали!
Svetomira Balevska Вашият президент е една от най-големите измами в политиката. Американски човек и НАТО-вец, пробутван ви за русофил. Имаше златни шансове, но назначи безлични служебни правителства, домъкна Кирчо и Асен, и сключи договор с Боташ, който фалира енергетиката ни. Това е.
Pavel Cho ,не дочетох,това което сте написали,като заучено от ТВ стихотворение.Само прочетох по диагонал разбрах какво искате да кажете- глупости!
Муньо пълзи 🐛по гърбовете на тези момчета, но е прекалено нищожен да го забележат
Ия Русева, а днес ги замъкнаха в народното събрани 240 търтея да пълзят по успеха им!
Гергана Атанасова, така е, няма разлика