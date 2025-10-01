Радостта е за Челси, автогол вгорчи завръщането на Моуриньо на „Стамфорд Бридж“

Челси посрещна Жозе Моуриньо и неговия Бенфика с 1:0 на „Стамфорд Бридж“. Успехът е първи за „сините“ в тазгодишното издание на Шампионска лига, като дойде с автогол на Ричард Риос. В самия край на мача Жоао Педро си изкара червен картон, но това не рефлектира по никакъв начин за домакинската победа.
Моу, който изкара два периода начело на Челси, определено няма да запомни завръщането си в Лондон с добро, след като неговите „орли“ не успяха да си тръгнат с нищо, а и не показаха особено много футболни достойнства. Португалският гранд е с 0 точки в основната фаза на ШЛ, Челси на Енцо Мареска има три пункта с тази си победа.
В 8-ата минута Роберт Санчес спаси опасен нисък изстрел на Доди Лукебакио. Още 8 минути по-късно и Ричард Риос бе близо до гол, като пак Санчес спаси.
Първата възможност за Челси също дойде от далечен шут. Опит на Педро Нето мина до дясната греда на Трубин.
В 18-ата минута Челси поведе с автогол на Ричард Риос. Гарначо получи дълъг пас в наказателното поле и на свой ред потърси съотборник във вратарското поле. Риос, в опита си да изчисти, прати топката в собствената си врата – 1:0.
Лисабонските „орли“ отговориха с пробив и прострелен пас на Лукебакио, останал незасечен от нападателя Вангелис Павлидис.
В края на първата част Челси създаде две добри ситуации. Беноа Бадиашил засече, но не можа да насочи с глава центриране от пряк свободен удар на Педро Нето. Малко след това Тайрик Джордж стреля слабо, а Трубин нямаше затруднения да спаси от наглед опасната ситуация.
Началото на втората част донесе две положения за португалците. Първо Оурснес беше изведен сам срещу Санчес, но първото докосване му изневери и той не успя да нанесе хубав финален удар. Малко след това техничарят бе и блокиран при нова възможност да обстрелва вратата на „сините“ от Лондон.
Домакините погледнаха по-смело към вратата на Бенфика едва в последните 15-20 минути. Резервата Естевао изскочи зад отбраната в червено и стреля с глава, но Трубин внимаваше, а и топката бе в неговия обсег. Малко преди това Педро Нето загърби няколко играчи на Бенфика от крилото към точката на дузпата, но там неговият изстрел бе блокиран от Отаменди.
В самия край на продължението нападателят Жоао Педро бе изгонен. Стрелецът набързо си изкара два жълти картона, вторият от които за високо вдигнат крак в главата на Леандро Барейро.