Ръст на бюджета за развитието на волейбола

„Благодарих на момчетата, на треньора и на федерацията за емоцията, която донесоха на българското общество, защото такъв успех не сме имали от десетки години“, коментира в предаването „Лице в лице“ по БТВ министърът на младежта и спорта Иван Пешев във връзка с вчерашното посрещане на националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали от Световното първенство във Филипините.

„Връчих им индивидуалната награда по преценка на министъра, която е за малко над 500 000 лева и с федерацията сме в непрекъсната комуникация за нуждите им с оглед на подготовката им за Европейското първенство през 2026 г., което ще се проведе и в България“, допълни Пешев.

Партнираме си с всички спортни федерации, а в рамките на държавния бюджет тази година са получили малко над 10 млн. лева за развитието на волейбола. Това със сигурност не е достатъчно, затова сме заложили ръст на тези средства с 30% всяка година. Сигурен съм, че с колегите от кабинета ще се справим, добави спортният министър.

Той уточни, че за тази година бюджетът на Министерството на младежта и спорта е увеличен с 30%, или 40 млн. лева.

„До края на годината предстои да бъде променена програма и волейболните национали да могат да се възползват от допълнителни средства, съобщи Иван Пешев. Имаме информация, че само за последните два дни хиляди деца се записват да играят волейбол заради това, което постигнаха националите“, съобщи той.

По негови думи условията за подготовка, най-вече в тренировъчните зали, се подобряват ежедневно и допълни, че средства за строителство на спортни зали и стадиони в цялата страна се отпускат.

„Успехите на спортистите са пример за нашите деца, но има населени места, където децата не могат да спортуват“, посочи Пешев.

Министърът на младежта и спорта допълни, че ако всичко върви по план, до края на мандата на кабинета „Желязков“ България може да се сдобие с нов национален стадион.