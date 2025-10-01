НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Ръст на бюджета за развитието на волейбола

          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          „Благодарих на момчетата, на треньора и на федерацията за емоцията, която донесоха на българското общество, защото такъв успех не сме имали от десетки години“,

          коментира в предаването „Лице в лице“ по БТВ министърът на младежта и спорта Иван Пешев във връзка с вчерашното посрещане на националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали от Световното първенство във Филипините.

          „Връчих им индивидуалната награда по преценка на министъра, която е за малко над 500 000 лева и с федерацията сме в непрекъсната комуникация за нуждите им с оглед на подготовката им за Европейското първенство през 2026 г., което ще се проведе и в България“,

          допълни Пешев.
          Патриарх Даниил поздрави националния отбор по волейбол Патриарх Даниил поздрави националния отбор по волейбол

          Партнираме си с всички спортни федерации, а в рамките на държавния бюджет тази година са получили малко над 10 млн. лева за развитието на волейбола. Това със сигурност не е достатъчно, затова сме заложили ръст на тези средства с 30% всяка година. Сигурен съм, че с колегите от кабинета ще се справим, добави спортният министър.

          Той уточни, че за тази година бюджетът на Министерството на младежта и спорта е увеличен с 30%, или 40 млн. лева.

          „До края на годината предстои да бъде променена програма и волейболните национали да могат да се възползват от допълнителни средства, съобщи Иван Пешев. Имаме информация, че само за последните два дни хиляди деца се записват да играят волейбол заради това, което постигнаха националите“,

          съобщи той.
          България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто България тръпне в очакване: Националите по волейбол се прибират със среброто

          По негови думи условията за подготовка, най-вече в тренировъчните зали, се подобряват ежедневно и допълни, че средства за строителство на спортни зали и стадиони в цялата страна се отпускат.

          „Успехите на спортистите са пример за нашите деца, но има населени места, където децата не могат да спортуват“,

          посочи Пешев.

          Министърът на младежта и спорта допълни, че ако всичко върви по план, до края на мандата на кабинета „Желязков“ България може да се сдобие с нов национален стадион.

          4 КОМЕНТАРА

          2. В България сме лакоми за пари а-не за медали и само кретен не го е разбрал !!!!!!!!!!!!!!! Спорта ни като не ни носи пари за какво ние ?!!!! Нали Заводите за това ги сринаха защото не носели пари ?!!!!!! Ако медалите са престиж и ни носят слава че то и българската промишленост до 1989г. Главно със медали и отличия се гордееше но въпреки това ги заличиха заводите !!!!!!?????!!!!!!! Тиа техните медали стават само за скраб защото !!!!!!!!!!! Реплика на свастика с размерите на сегашни 50ст струва 40лв. , а истински орден Стара Планина втора употреба струва 80лв. поръчков орден Стара Планина струва 2400лв. с ДДС !!!!!!!!!???????!!!!!!!

