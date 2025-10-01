Ръст на бюджета за развитието на волейбола

Партнираме си с всички спортни федерации, а в рамките на държавния бюджет тази година са получили малко над 10 млн. лева за развитието на волейбола. Това със сигурност не е достатъчно, затова сме заложили ръст на тези средства с 30% всяка година. Сигурен съм, че с колегите от кабинета ще се справим, добави спортният министър.
Той уточни, че за тази година бюджетът на Министерството на младежта и спорта е увеличен с 30%, или 40 млн. лева.
По негови думи условията за подготовка, най-вече в тренировъчните зали, се подобряват ежедневно и допълни, че средства за строителство на спортни зали и стадиони в цялата страна се отпускат.
Министърът на младежта и спорта допълни, че ако всичко върви по план, до края на мандата на кабинета „Желязков“ България може да се сдобие с нов национален стадион.
Ей…..уср@хте се….
В България сме лакоми за пари а-не за медали и само кретен не го е разбрал !!!!!!!!!!!!!!! Спорта ни като не ни носи пари за какво ние ?!!!! Нали Заводите за това ги сринаха защото не носели пари ?!!!!!! Ако медалите са престиж и ни носят слава че то и българската промишленост до 1989г. Главно със медали и отличия се гордееше но въпреки това ги заличиха заводите !!!!!!?????!!!!!!! Тиа техните медали стават само за скраб защото !!!!!!!!!!! Реплика на свастика с размерите на сегашни 50ст струва 40лв. , а истински орден Стара Планина втора употреба струва 80лв. поръчков орден Стара Планина струва 2400лв. с ДДС !!!!!!!!!???????!!!!!!!