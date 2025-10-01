НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Баскетбол

          Росен Барчовски приключи като селекционер на националния отбор по баскетбол

          Все още няма яснота кой ще поеме треньорството на представителния ни тим

          Снимка: www.facebook.com/bf.basketball
          Българският национален отбор по баскетбол за мъже ще има нов селекционер. Ангажиментът на Росен Барочовски към представителния тим приключи. Това стана ясно след проведения по-рано през деня Управителен съвет на федерацията, който е приел отчета на вече бившия селекционер на националите. Засега не се знае името на наследника му, но се предполага, че първи вариант е старши треньорът на Черно море Тича в лицето на Васил Евтимов, но не се изключват и други опции, като, например, чужденец по примера на волейбола.

          „След приключилите квалификации за Световното първенство, ангажиментът на Росен Барчовски като старши треньор на мъжкия национален отбор по баскетбол официално приключва. Българската федерация по баскетбол изразява своята искрена благодарност към него за отдадеността, професионализма и дългогодишния принос към развитието на националния тим. 

          Под негово ръководство България постигна значими успехи, както и утвърждаване на редица млади таланти в представителния състав. Неговата работа остави траен отпечатък върху облика и духа на отбора. 

          Г-н Барчовски остава част от структурата на БФБ, като ще продължи да изпълнява ролята на главен треньор и ще бъде активно ангажиран в стратегическото развитие на българския баскетбол. Федерацията ще разчита на неговата експертиза, опит и визия в редица ключови проекти, свързани с обучението на треньори, развитието на младежките програми и усъвършенстването на методическата рамка. БФБ му пожелава здраве, вдъхновение и нови професионални успехи в предстоящите предизвикателства“ – гласи официалната позиция на централата.

