НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Руи Мота: Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история

          Треньорът на българските шампиони каза какво очаква от утрешния мач срещу испанците

          3
          31
          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Старши треньорът на Лудогорец – Руи Мота, сподели очакванията си за предстоящото домакинство на Бетис от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадиона в Разград.

          - Реклама -

          „Някои казват, че Бетис е много добър отбор с много добър треньор. Ние уважаваме всички, но имаме очаквания, че ще направим много добър мач утре“ – започна португалецът

          Наставникът каза и няколко думи за треньора на испанците – Мануел Пелегрини: „Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“.

          „Много пъти съм казвал, че във футбола трябва да оценяваме настоящето. Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история, ние трябва да приемем всичко позитивно и с добра енергия. Групата е в добро настроение, работим здраво и очакваме утре да направим много добър мач срещу Бетис“ – коментира Мота за миналото на Лудогорец срещу Бетис.

          „След мача в Швеция казах, това е Лудогорец, който изигра най-консистентният си мач. Отборът имаше нужда от точно такъв мач, за да се чувства сигурен и мотивиран и сега трябва да продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“ – завърши треньорът на Лудогорец. 

          Старши треньорът на Лудогорец – Руи Мота, сподели очакванията си за предстоящото домакинство на Бетис от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадиона в Разград.

          - Реклама -

          „Някои казват, че Бетис е много добър отбор с много добър треньор. Ние уважаваме всички, но имаме очаквания, че ще направим много добър мач утре“ – започна португалецът

          Наставникът каза и няколко думи за треньора на испанците – Мануел Пелегрини: „Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“.

          „Много пъти съм казвал, че във футбола трябва да оценяваме настоящето. Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история, ние трябва да приемем всичко позитивно и с добра енергия. Групата е в добро настроение, работим здраво и очакваме утре да направим много добър мач срещу Бетис“ – коментира Мота за миналото на Лудогорец срещу Бетис.

          „След мача в Швеция казах, това е Лудогорец, който изигра най-консистентният си мач. Отборът имаше нужда от точно такъв мач, за да се чувства сигурен и мотивиран и сега трябва да продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“ – завърши треньорът на Лудогорец. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Байер (Леверкузен) пропусна да запише първа победа в ШЛ

          Станимир Бакалов -
          Байер (Леверкузен) създаде по-добрите възможности и поведе срещу ПСВ Айндховен у дома, но отново не успя да запише първата си победа през този сезон...
          Спорт

          Мартинели и Сака донесоха успеха на Арсенал срещу Олимпиакос

          Станимир Бакалов -
          Арсенал не допусна изненада и спечели с 2:0 домакинството си на Олимпиакос. "Топчиите" вкараха ранен гол още в 12-ата минута чрез Мартинели и "затвориха"...
          Спорт

          Комбинацията Де Бройне – Хьойлуд действа безотказно

          Станимир Бакалов -
          Наполи постигна първа победа в Шампионска лига, след като спечели с 2:1 домакинството на Спортинг Лисабон от втория кръг на основната фаза на турнира. Първите...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions