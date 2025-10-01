Руи Мота: Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история

Старши треньорът на Лудогорец – Руи Мота, сподели очакванията си за предстоящото домакинство на Бетис от втория кръг на основната фаза в Лига Европа. Двубоят ще започне в 19:45 часа на стадиона в Разград.

„Някои казват, че Бетис е много добър отбор с много добър треньор. Ние уважаваме всички, но имаме очаквания, че ще направим много добър мач утре“ – започна португалецът

Наставникът каза и няколко думи за треньора на испанците – Мануел Пелегрини: „Той е страхотен треньор със страхотна история зад гърба си. Много го уважавам и утре ще бъде шахматен мач. Смятам движенията да бъдат в наша, а не в тяхна полза“.

„Много пъти съм казвал, че във футбола трябва да оценяваме настоящето. Бетис е добър отбор с голяма история, но Лудогорец също има своята история, ние трябва да приемем всичко позитивно и с добра енергия. Групата е в добро настроение, работим здраво и очакваме утре да направим много добър мач срещу Бетис“ – коментира Мота за миналото на Лудогорец срещу Бетис.

„След мача в Швеция казах, това е Лудогорец, който изигра най-консистентният си мач. Отборът имаше нужда от точно такъв мач, за да се чувства сигурен и мотивиран и сега трябва да продължаваме да се развиваме и да играем такива мачове“ – завърши треньорът на Лудогорец.