      четвъртък, 02.10.25
          Война

          Руски обстрел остави без ток защитното съоръжение на Чернобилската АЕЦ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от АФП.

          „В резултат на руския обстрел на енергийна инфраструктура в Киевска област възникна извънредна ситуация в обектите на Чернобилската АЕЦ“, заявиха от министерството в Telegram.

          Според ведомството Новото безопасно укритие – ключовата конструкция, която изолира разрушения четвърти енергоблок и предотвратява изпускането на радиоактивни материали – е останало без електрозахранване. Екипи от специалисти работят за възстановяване на тока.

          Новото съоръжение, завършено през 2016 г., представлява масивна защитна арка, чиято цел е да предотврати разпространение на радиоактивни частици в околната среда.

          Москва не е коментирала ситуацията, докато Киев не уточни какви могат да бъдат последиците от прекъсването на електрозахранването.

          Припомняме, че през февруари руски удар с дрон повреди конструкцията, без да предизвика повишение на радиацията в околните райони, по данни на украинските власти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Русия е глобална заплаха заради удари по ядрени обекти

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията...
          Политика

          Зеленски: Русия се опитва да ни унищожи, но ще се разпадне

          Никола Павлов -
          През цялата си история Украйна многократно е била обект на опити за завладяване, но винаги се е възраждала и е надживявала всички свои завоеватели,...
          Политика

          Мицотакис: Общата отбрана трябва да обхваща не само Източна Европа, а и Балканите

          Никола Павлов -
          Проектите за изграждане на обща европейска отбрана не бива да се ограничават единствено до източните граници на континента, а трябва да включват и югоизточните...

          9 КОМЕНТАРА

            • Alexander Vasilev Запорожката е под руски контрол. Чернобилската е друга. Дето малоумни генерали пратиха войска от Беларус и се нашиха няколко хиляди войничета в началото … и отнесоха радиация. Същата е дето имаше авария 1986 и комунистите си затраяха и отровиха половин Европа.

              • Kostadin Rangelov

                Аа тая дето им върнаха контрола 2022ра и дето не бачка, аха.
                Дето е в задния двор на Русия.

                И що ще я гърмят?!?!

              • Alexander Vasilev Вероятно познавате и хора, които не са пълни олигофрени. Помомете такъв ваш познат да ви обясни за чернобилската централа и аварията там.

            • Kostadin Rangelov

              Тая консервираната ли?! Дето е на границата с Беларус?

              Пак питам и защо да я гърмят и по кое?!?
              Тя не работи!

          4. За първи път чувам, че е кеф сам да се простреляш! Да рушиш нещо, което контролираш! Е, вярно, няма по- големи келеши и лъжци от украинците!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

