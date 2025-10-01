Руски обстрел остави без ток защитното съоръжение на Чернобилската АЕЦ – ОБНОВЕНА

Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от АФП.

„В резултат на руския обстрел на енергийна инфраструктура в Киевска област възникна извънредна ситуация в обектите на Чернобилската АЕЦ", заявиха от министерството в Telegram.

Според ведомството Новото безопасно укритие – ключовата конструкция, която изолира разрушения четвърти енергоблок и предотвратява изпускането на радиоактивни материали – е останало без електрозахранване. Екипи от специалисти работят за възстановяване на тока.

Новото съоръжение, завършено през 2016 г., представлява масивна защитна арка, чиято цел е да предотврати разпространение на радиоактивни частици в околната среда.

Москва не е коментирала ситуацията, докато Киев не уточни какви могат да бъдат последиците от прекъсването на електрозахранването.

Припомняме, че през февруари руски удар с дрон повреди конструкцията, без да предизвика повишение на радиацията в околните райони, по данни на украинските власти.