Руски обстрел остави без ток защитното съоръжение на Чернобилската АЕЦ – ОБНОВЕНА

Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от АФП.
Според ведомството Новото безопасно укритие – ключовата конструкция, която изолира разрушения четвърти енергоблок и предотвратява изпускането на радиоактивни материали – е останало без електрозахранване. Екипи от специалисти работят за възстановяване на тока.
Новото съоръжение, завършено през 2016 г., представлява масивна защитна арка, чиято цел е да предотврати разпространение на радиоактивни частици в околната среда.
Москва не е коментирала ситуацията, докато Киев не уточни какви могат да бъдат последиците от прекъсването на електрозахранването.
Припомняме, че през февруари руски удар с дрон повреди конструкцията, без да предизвика повишение на радиацията в околните райони, по данни на украинските власти.
Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от АФП.
Според ведомството Новото безопасно укритие – ключовата конструкция, която изолира разрушения четвърти енергоблок и предотвратява изпускането на радиоактивни материали – е останало без електрозахранване. Екипи от специалисти работят за възстановяване на тока.
Новото съоръжение, завършено през 2016 г., представлява масивна защитна арка, чиято цел е да предотврати разпространение на радиоактивни частици в околната среда.
Москва не е коментирала ситуацията, докато Киев не уточни какви могат да бъдат последиците от прекъсването на електрозахранването.
Припомняме, че през февруари руски удар с дрон повреди конструкцията, без да предизвика повишение на радиацията в околните райони, по данни на украинските власти.
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията...
Безродните копейки харесват това.,Те са имунизирани от пУткин.
Това е само работа на мошето шут…
Ма тая същата дето е под руски контрол ли или за друга Чернобилска АЕЦ!?
Alexander Vasilev Запорожката е под руски контрол. Чернобилската е друга. Дето малоумни генерали пратиха войска от Беларус и се нашиха няколко хиляди войничета в началото … и отнесоха радиация. Същата е дето имаше авария 1986 и комунистите си затраяха и отровиха половин Европа.
Kostadin Rangelov
Аа тая дето им върнаха контрола 2022ра и дето не бачка, аха.
Дето е в задния двор на Русия.
И що ще я гърмят?!?!
Alexander Vasilev Вероятно познавате и хора, които не са пълни олигофрени. Помомете такъв ваш познат да ви обясни за чернобилската централа и аварията там.
Kostadin Rangelov
Тая консервираната ли?! Дето е на границата с Беларус?
Пак питам и защо да я гърмят и по кое?!?
Тя не работи!
За първи път чувам, че е кеф сам да се простреляш! Да рушиш нещо, което контролираш! Е, вярно, няма по- големи келеши и лъжци от украинците!
Забавно