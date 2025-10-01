РЗИ-Плевен следи качеството на водата от детски и болнични заведения

Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Плевен взема проби за изследване на качеството на питейната вода от десет контролни пункта в града – четири детски заведения и шест болници. Това стана ясно по време на днешното заседание на временната кризисна комисия по проблемите с водоснабдяването на Плевен, създадена с решение на Общинския съвет.

Според д-р Деница Недялкова от РЗИ, проби от водата се събират веднъж седмично, като се изследват по изискванията на Наредба №9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели. До момента не са установени отклонения от нормите.

От страна на Община Плевен, инж. Валя Костова – директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура и екология“ – съобщи, че продължават проучвателните сондажи край селата Брестовец и Тодорово. По нейни думи, от района на Тодорово е възможно добиване на 2-3 литра вода в секунда.

Инж. Мариана Георгиева от „ВиК“ ЕООД – Плевен допълни, че предприетите мерки вече дават резултат, като часовете с водоподаване в Плевен са увеличени. Въпреки това, дебитът на водата от водопровод „Черни Осъм“ остава нисък, като водата от него се използва за снабдяване на зависимите от този водоизточник селища. Ремонти по ВиК мрежата продължават.

От ВиК поясниха, че всяка седмица се извършват анализи на водата в Плевен, а на всеки две седмици – в околните села.

Председателят на временната комисия Емил Пеев предложи следващото ѝ заседание да се проведе непосредствено преди редовната сесия на Общинския съвет, в случай че има постъпили сигнали или нови предложения. По време на това заседание ще бъде представен доклад за дейността на комисията, въз основа на който ще се прецени дали тя да продължи работа. Пеев отбеляза, че интересът на гражданите към дейността на комисията е намалял.

В сила остава облекчен воден режим в Плевен и околните населени места. С два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен.

Водоснабдяването в тези населени места се осъществява ежедневно в часовите интервали:

от 6:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 22:00 ч.