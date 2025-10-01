Съдът окончателно разреши премахването на незаконни обекти в „Борисова градина“

След години на съдебни спорове, днес има окончателно съдебно решение в полза на Столична община за премахване на незаконно поставени чадъри и конструкции в парк „Борисова градина“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

- Реклама -

Решението е влязло в сила и не подлежи на обжалване. В случай че собствениците не изпълнят доброволно заповедта, ще бъде предприето принудително премахване на обектите.

„Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общинския строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия от обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите“, пише Терзиев.

Припомняме, че през последните пет години Столична община водеше поредица от съдебни дела с цел да узакони премахването на незаконните постройки. Процедурата бе затруднена от непрекъснати обжалвания от страна на собствениците, както и от няколко временни спирания на изпълнението на заповедите за премахване.