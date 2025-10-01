НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Съдът окончателно разреши премахването на незаконни обекти в „Борисова градина“

          0
          41
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          След години на съдебни спорове, днес има окончателно съдебно решение в полза на Столична община за премахване на незаконно поставени чадъри и конструкции в парк „Борисова градина“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

          - Реклама -
          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Решението е влязло в сила и не подлежи на обжалване. В случай че собствениците не изпълнят доброволно заповедта, ще бъде предприето принудително премахване на обектите.

          „Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общинския строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия от обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите“, пише Терзиев.

          Припомняме, че през последните пет години Столична община водеше поредица от съдебни дела с цел да узакони премахването на незаконните постройки. Процедурата бе затруднена от непрекъснати обжалвания от страна на собствениците, както и от няколко временни спирания на изпълнението на заповедите за премахване.

          „Парковете на София са за хората на София – не за незаконно строителство. Борисовата градина е символ на града ни. Тя принадлежи на софиянци, а не на незаконни обекти“, гласи публикацията на Терзиев.

          След години на съдебни спорове, днес има окончателно съдебно решение в полза на Столична община за премахване на незаконно поставени чадъри и конструкции в парк „Борисова градина“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.

          - Реклама -
          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Решението е влязло в сила и не подлежи на обжалване. В случай че собствениците не изпълнят доброволно заповедта, ще бъде предприето принудително премахване на обектите.

          „Делата продължиха близо осем години, след като още през 2017 г. проверка на Общинския строителен контрол установи незаконни обекти в общинския имот. Въпреки серия от обжалвания и временно спиране на изпълнението, съдът окончателно потвърди правото на Столична община да премахне конструкциите“, пише Терзиев.

          Припомняме, че през последните пет години Столична община водеше поредица от съдебни дела с цел да узакони премахването на незаконните постройки. Процедурата бе затруднена от непрекъснати обжалвания от страна на собствениците, както и от няколко временни спирания на изпълнението на заповедите за премахване.

          „Парковете на София са за хората на София – не за незаконно строителство. Борисовата градина е символ на града ни. Тя принадлежи на софиянци, а не на незаконни обекти“, гласи публикацията на Терзиев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          Красимир Попов -
          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ. Операцията е проведена от служители на Районното...
          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions