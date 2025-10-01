Съдът окончателно разреши премахването на незаконни обекти в „Борисова градина“

След години на съдебни спорове, днес има окончателно съдебно решение в полза на Столична община за премахване на незаконно поставени чадъри и конструкции в парк „Борисова градина“. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев в профила си във Facebook.
Решението е влязло в сила и не подлежи на обжалване. В случай че собствениците не изпълнят доброволно заповедта, ще бъде предприето принудително премахване на обектите.
Припомняме, че през последните пет години Столична община водеше поредица от съдебни дела с цел да узакони премахването на незаконните постройки. Процедурата бе затруднена от непрекъснати обжалвания от страна на собствениците, както и от няколко временни спирания на изпълнението на заповедите за премахване.
