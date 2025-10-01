НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

          1
          249
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Административният съд София-област е спрял новата процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

          - Реклама -

          Новината бе съобщена от председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева.

          Определението е постановено след жалба на един от кандидатите за поста – Сашо Йовков – и е получено в СЕМ в края на вчерашния работен ден.

          Изявление на Емил Кошлуков заради скандала със СЕМ Изявление на Емил Кошлуков заради скандала със СЕМ

          Административният съд София-област е спрял новата процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).

          - Реклама -

          Новината бе съобщена от председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева.

          Определението е постановено след жалба на един от кандидатите за поста – Сашо Йовков – и е получено в СЕМ в края на вчерашния работен ден.

          Изявление на Емил Кошлуков заради скандала със СЕМ Изявление на Емил Кошлуков заради скандала със СЕМ

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          Красимир Попов -
          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ. Операцията е проведена от служители на Районното...
          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...

          1 коментар

          1. този Боклуков се гаври с телевизията! толкова безинтересна стана и зависима че отдаван трябваше да бъде сменен

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions