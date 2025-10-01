Съдът спря избора на генерален директор на БНТ

Административният съд София-област е спрял новата процедура за избор на генерален директор на Българската национална телевизия (БНТ).
Новината бе съобщена от председателя на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева.
Определението е постановено след жалба на един от кандидатите за поста – Сашо Йовков – и е получено в СЕМ в края на вчерашния работен ден.
този Боклуков се гаври с телевизията! толкова безинтересна стана и зависима че отдаван трябваше да бъде сменен