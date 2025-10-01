НА ЖИВО
          Съдебно-медицинската експертиза: Няма данни за сексуално насилие над детето от Каблешково

          Готови са заключенията от назначената съдебно-медицинска експертиза по случая с 4-годишното момиче от детска градина „Радост“ в Каблешково. Според документа към момента не са налице данни за извършено сексуално насилие или блудствени действия, съобщи районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

          „Експертизата показва, че няма наличие на увреждания в областта на половите органи на детето. Вярно е, че има увреждания по пръстчетата, но това може да се дължи и на притискане върху твърди предмети. Малките деца в градините играят често с дървени играчки. В никакъв случай не неглижираме заключението, разследването ще продължи, за да се установи как са възникнали тези увреждания и от кого“, заяви прокурор Маркова.

          Въпреки това има разминаване между медицинските заключения. Документи, предоставени от семейството преди старта на разследването, сочат за разкъсване на химена на момичето. Назначената от разследващите експертиза обаче отрича подобно увреждане. Поради тази причина е назначена втора независима експертиза, чиито резултати все още се очакват.

          Прокурор Маркова уточни, че сигналът за случая е подаден още през януари от майката на детето, след което е задействан координационен механизъм между институциите. „Не е вярно, че прокуратурата е бавила разследването. Да, срокът е удължаван, но в рамките на закона“, каза тя.

          Към момента момичето е в семейна среда и не посещава детска градина. Учителката, посочена от семейството като предполагаем извършител на насилие, продължава работа, като до момента срещу нея няма данни за стари провинения.

          „За нас това е едно от приоритетните дела. Провеждаме го ритмично, в срокове и с необходимата чувствителност, защото става дума за малолетно дете. Разпитани са свидетели – както родители, така и персонал. Най-сложен остава моментът с разпитите на децата, за да се избегнат нови психически травми“, подчерта районният прокурор на Бургас.

          2. Тая изродка трябва да е във затвора ако бяхме нормална държава,а не да продължава работа в детската градина.

          3. Кой гарантира това „заключение“?!Национална медицинска експертиза,аз лично нямам доверие на местните шуробаджанаци….

          4. Скъпа статия .. Доста пара се е изсипала в опит да се застрахова дъртата даскалица .. А детето че е със разрушена психика, боли я швепса “купената” прокуратура ..

          5. Егаси тъпата прокуратура! Тая държава вече е пред тотален разпад! Хора,събуждайте се!

          6. Някой вярва ли на институциите, особено на прокуратурата? Живеем в държавата на мутрата и прасето, където сарафов е и.ф гл. прокурор с изтекъл мандат, дани лекето е вътрешен миснистър, всс е с изтекъл мандат от няколко години …

            • Miglena Stoyanova и това правят , накрая невиният, който е пострадал е виновен. Трябва съпротива, на никой детето не е застраховано

          8. Значи, обезчестяват децата законно! Кой е разпоредил, закон, министър, президент, депутат, кмет, обл.управител? Питам, Кой?

