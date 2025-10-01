Сърбия почете жертвите от трагедията на гара Нови Сад с „16-минутна тишина“

В Белград, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и други градове на Сърбия се проведоха възпоменателни събития по повод 11 месеца от срутването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един бе тежко ранен.

- Реклама -

Организаторите – студентите, които вече месеци наред водят протест срещу режима на Александър Вучич – напомниха, че почти година след трагедията никой не е поел отговорност. Те призоваха гражданите събитията да протекат „без музика и без шум“.

В Белград хората се събраха пред гара „Прокоп“ и се отправиха към жп гарата на Нови Белград. Пътната полиция временно спря движението по магистралата при моста „Газела“ в посока Ниш, за да може колоната, тръгнала от Земун, да се включи към шествието. В Нови Сад събирането беше организирано в университетския кампус, а в Ниш неформална студентска група свика гражданите под мотото: „Ниш помни. Ниш не забравя.“

В редица градове днес между 11:52 и 12:06 часа беше спазена „16-минутна тишина“ – в памет на жертвите.

Трагедията в Нови Сад се превърна в символ на по-широките протести срещу режима, които започнаха през ноември 2024 г. Студентите обвиняват властите в корупция и некачествена реконструкция на жп гарата, завършила едва четири месеца преди срутването и реализирана от китайска компания.

През септември Окръжната прокуратура в Нови Сад повдигна обвинения срещу 13 души, сред които бившият министър на строителството Горан Весић, неговата тогавашна заместничка Анита Димоски, бившата директорка на „ЖП инфрастуктура“ Йелена Танаскович, както и предшественикът ѝ на поста Небойша Шурлан.

Весић и още 13 лица са обвинени и от Специалната прокуратура за организирана престъпност, че при строителството на бързата жп линия от Нови Сад до унгарската граница – част от Коридор 10 – са нанесли щети на държавния бюджет в размер на 115 милиона долара. В това разследване е включен и друг бивш министър на строителството – Томислав Момирович.