САЩ навлязоха в блокада: Сенатът отхвърли временния план за финансиране

Сенаторите гласуваха против временния план за финансиране, предложен от републиканците, който целеше да отвори отново федералното правителство. Решението помрачи надеждите за бърз край на блокадата.

В резултат на липсата на споразумение, несъществените дейности вече започнаха да спират след блокирането на финансирането в полунощ. Това оставя стотици хиляди държавни служители временно без заплати и поставя страната пред нова политическа и икономическа криза.

Блокадата засяга широк спектър от федерални агенции и услуги, като се очаква ефектите да се задълбочат, ако липсата на финансиране продължи повече дни.