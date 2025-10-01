НА ЖИВО
          САЩ навлязоха в блокада: Сенатът отхвърли временния план за финансиране

          Снимка: БГНЕС
          Сенаторите гласуваха против временния план за финансиране, предложен от републиканците, който целеше да отвори отново федералното правителство. Решението помрачи надеждите за бърз край на блокадата.

          В резултат на липсата на споразумение, несъществените дейности вече започнаха да спират след блокирането на финансирането в полунощ. Това оставя стотици хиляди държавни служители временно без заплати и поставя страната пред нова политическа и икономическа криза.

          Блокадата засяга широк спектър от федерални агенции и услуги, като се очаква ефектите да се задълбочат, ако липсата на финансиране продължи повече дни.

