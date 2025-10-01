САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ.

Така страната е изправена пред пагубно спиране на федералната администрация, което ще доведе до прекратяване на всички несъществени дейности в рамките на часове.

Очаква се стотици хиляди държавни служители да останат временно без заплати, докато не бъде постигнато ново споразумение в Конгреса.