      сряда, 01.10.25
          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Снимка: Louis Velazquez / Unsplash
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ.

          Така страната е изправена пред пагубно спиране на федералната администрация, което ще доведе до прекратяване на всички несъществени дейности в рамките на часове.

          Очаква се стотици хиляди държавни служители да останат временно без заплати, докато не бъде постигнато ново споразумение в Конгреса.

