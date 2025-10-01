Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където мнозинството от всички политически групи подкрепи специална резолюция за страната ни, предаде БГНЕС.

„В документа се отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. Отчетени са ключови реформи в съдебната система, в борбата с корупцията, както и мерки за гарантиране на свободата на словото. В резолюцията се подчертава и приетото ново законодателство за защита на жертвите на домашно насилие, за ограничаване на речта на омразата и за по-добра защита на журналистите“, съобщи депутатът Деница Сачева в своя Фейсбук профил. - Реклама -

Решението идва в контекста на по-широката европейска интеграция на страната:

Европейската комисия вече прекрати Механизма за сътрудничество и проверка (МСП) ;

; От 1 януари 2026 г. България ще стане член на Еврозоната.

Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подчерта, че въпреки прекратяването на диалога, ще продължи да следи развитието у нас чрез редовни периодични прегледи.

Работата по резолюцията продължи близо две години. В този период, през юни, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети София по покана на българския парламент и призова за отпадане на мониторинга.