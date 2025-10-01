Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където мнозинството от всички политически групи подкрепи специална резолюция за страната ни, предаде БГНЕС.
Решението идва в контекста на по-широката европейска интеграция на страната:
Европейската комисия вече прекрати Механизма за сътрудничество и проверка (МСП);
От 1 януари 2026 г. България ще стане член на Еврозоната.
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подчерта, че въпреки прекратяването на диалога, ще продължи да следи развитието у нас чрез редовни периодични прегледи.
Работата по резолюцията продължи близо две години. В този период, през юни, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети София по покана на българския парламент и призова за отпадане на мониторинга.
След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където мнозинството от всички политически групи подкрепи специална резолюция за страната ни, предаде БГНЕС.
Решението идва в контекста на по-широката европейска интеграция на страната:
Европейската комисия вече прекрати Механизма за сътрудничество и проверка (МСП);
От 1 януари 2026 г. България ще стане член на Еврозоната.
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа подчерта, че въпреки прекратяването на диалога, ще продължи да следи развитието у нас чрез редовни периодични прегледи.
Работата по резолюцията продължи близо две години. В този период, през юни, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се срещна с президента на ПАСЕ Теодорос Росопулос, който посети София по покана на българския парламент и призова за отпадане на мониторинга.
Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 годин…В документа се отбелязва, че България е постигнала значителен напредък в укрепването на демокрацията, върховенството на закона и защитата на човешките права. …., съобщи депутатът Деница Сачева в своя Фейсбук профил.“Приказки на невнятен, зомбиран човек, за когото желаното или казаното от някого е станало реалност! „Мечтания“ ЕС се срина и е във война с Русия!!! 26 години ни „работят“, крадат и разрушават! Корумпираната върхушка на ЕК осъществи целта си! Превърна България от цветна градина в бунище,в което си загробват отпадъците! Сега искат директно да загробят и останалите живи и нормални Българи в предизвиканата от тях война!!! Това няма да позволим да стане! Гробовете няма да бъдат за Нас …!А за тези, които я сътвориха…