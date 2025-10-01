Сензация от световния моден подиум: Владислав Славов с международното отличие Fashion Breakthrough Award в Истанбул

България отново блесна на световната модна карта! Владислав Славов се завърна у нас с престижната награда Fashion Breakthrough Award, връчена му на грандиозната церемония Top Model of Universe 2025 в Истанбул.

Още с пристигането си в турската мегаполия Славов попадна в центъра на едно от най-бляскавите събития за годината – истински празник на красотата, стила и изкуството. На едно място се събраха модели, дизайнери, творци и културни личности от всички континенти, а България засия редом до световните модни столици.

„Това признание за мен е не просто награда – то е вдъхновение да вървя още по-смело напред. Да знаеш, че трудът ти се оценява на международна сцена, е чувство, което трудно може да се опише“, заяви развълнувано Славов.

Кой е Владислав Славов?

Владислав Славов е добре познато име в българския културен и моден живот. Той е телевизионен водещ на популярното музикално предаване „Вечните песни на България“, дизайнер с авторска модна линия VS LUXARY, както и продуцент и организатор на едни от най-престижните модни конкурси у нас – „Мистър София“, „Мис Студентка“ и много други.

Чрез тези формати на сцената са изгрели едни от най-разпознаваемите лица в българския шоубизнес, които днес участват в най-гледаните телевизионни проекти и риалити формати. През годините Славов е отличаван многократно за своя принос към модата и културата. Миналата година той получи приз за „Дебют“ на наградите „Дизайнер на годината“, както и редица отличия на българската сцена.

Международното отличие от Истанбул е нов връх в богатата му колекция от признания.

Международно признание и бъдещи хоризонти Събитието в Истанбул беше не само триумф за българския артист, но и мост към нови приятелства и партньорства в световната модна индустрия. Владислав отправи специални благодарности към организаторите за впечатляващата церемония, както и към колегите от различни държави, с които имаше възможността да обменя идеи и опит. С особена признателност той подчерта и ролята на Ирина Папазова – за партньорството, приятелството и поканата да бъде част от това незабравимо модно приключение.