      сряда, 01.10.25
          Една от най-големите държави в света осъди бивш свой президент на смърт

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Военен съд в Демократична република Конго (ДР Конго) осъди днес задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила по обвинения в редица тежки престъпления, включително военни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

          Генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай, председател на военния трибунал в столицата Киншаса, обяви, че Кабила е признат за виновен за:

          • държавна измяна,
          • престъпления срещу човечеството,
          • убийство,
          • сексуално насилие,
          • мъчения,
          • подбуждане към въстание.
          Геноцид: ООН съобщи за ужасяващи зверства в две от най-големите държави в Африка Геноцид: ООН съобщи за ужасяващи зверства в две от най-големите държави в Африка

          Политическият път на Кабила

          Жозеф Кабила управлява страната близо две десетилетия – от 2001 г., когато наследява убития си баща Лоран-Дезире Кабила, до 2019 г. Той се оттегля от власт след масови протести и силен международен натиск за демократични избори.

          След напускането на президентския пост Кабила заживява в самоналожено изгнание извън ДР Конго. През април 2025 г. той изненадващо се завърна в град Гома, който по това време е под контрола на бунтовническата групировка М23.

          Неясно местонахождение

          След завръщането му избухнаха ожесточени боеве между конгоанската армия и бунтовниците. Към момента местонахождението на Кабила остава неизвестно, като властите не дават официална информация дали той все още се намира в Гома или е напуснал региона.

          Примирието в Конго се провали, бунтовниците превзеха още един град Примирието в Конго се провали, бунтовниците превзеха още един град

