Една от най-големите държави в света осъди бивш свой президент на смърт

Военен съд в Демократична република Конго (ДР Конго) осъди днес задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила по обвинения в редица тежки престъпления, включително военни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.
Генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай, председател на военния трибунал в столицата Киншаса, обяви, че Кабила е признат за виновен за:
държавна измяна,
престъпления срещу човечеството,
убийство,
сексуално насилие,
мъчения,
подбуждане към въстание.
Политическият път на Кабила
Жозеф Кабила управлява страната близо две десетилетия – от 2001 г., когато наследява убития си баща Лоран-Дезире Кабила, до 2019 г. Той се оттегля от власт след масови протести и силен международен натиск за демократични избори.
След напускането на президентския пост Кабила заживява в самоналожено изгнание извън ДР Конго. През април 2025 г. той изненадващо се завърна в град Гома, който по това време е под контрола на бунтовническата групировка М23.
Неясно местонахождение
След завръщането му избухнаха ожесточени боеве между конгоанската армия и бунтовниците. Към момента местонахождението на Кабила остава неизвестно, като властите не дават официална информация дали той все още се намира в Гома или е напуснал региона.
