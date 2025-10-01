Една от най-големите държави в света осъди бивш свой президент на смърт

Военен съд в Демократична република Конго (ДР Конго) осъди днес задочно на смърт бившия президент на страната Жозеф Кабила по обвинения в редица тежки престъпления, включително военни, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

- Реклама -

Генерал-лейтенант Жозеф Мутомбо Каталай, председател на военния трибунал в столицата Киншаса, обяви, че Кабила е признат за виновен за:

държавна измяна ,

, престъпления срещу човечеството ,

, убийство ,

, сексуално насилие ,

, мъчения ,

, подбуждане към въстание.

Политическият път на Кабила

Жозеф Кабила управлява страната близо две десетилетия – от 2001 г., когато наследява убития си баща Лоран-Дезире Кабила, до 2019 г. Той се оттегля от власт след масови протести и силен международен натиск за демократични избори.

След напускането на президентския пост Кабила заживява в самоналожено изгнание извън ДР Конго. През април 2025 г. той изненадващо се завърна в град Гома, който по това време е под контрола на бунтовническата групировка М23.

Неясно местонахождение

След завръщането му избухнаха ожесточени боеве между конгоанската армия и бунтовниците. Към момента местонахождението на Кабила остава неизвестно, като властите не дават официална информация дали той все още се намира в Гома или е напуснал региона.