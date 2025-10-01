Ще вдигнат ли възрастта за пенсиониране?

Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. Според него не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да скочи до 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система.

Министърът добави, че в България средната продължителност на живота е една от най-ниските – около 70 г. за мъжете и около 72 г. за жените.

„Относно дали да бъдат повишавани вноските, в момента считаме, че на този етап те не трябва да бъдат увеличавани – нито за първия стълб, нито за втория. Считаме, че могат да се обмислят определени виждания като увеличение на размера на максимално осигурителния доход, който в момента е 4130 лв. Дали ще бъде на ниво 4430 лв. за 2026 г. или малко повече, нека Министерството на финансите да предложи, когато направи разчетите. Заедно с това – или да отпадне, или да бъде увеличена максималната пенсия.“, заяви министърът.

Социалният министър допълни, че Ковид добавките трябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие. „Завареното положение остава такова, каквото е – да не бъдат намалени“, отбеляза той.

Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система.