Ще вдигнат ли възрастта за пенсиониране?

Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това коментира министърът на труда и социалната политикаБорислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. Според него не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да скочи до 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система.
- Реклама -
Министърът добави, че в България средната продължителност на живота е една от най-ниските – около 70 г. за мъжете и около 72 г. за жените.
Социалният министър допълни, че Ковид добавкитетрябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие. „Завареното положение остава такова, каквото е – да не бъдат намалени“, отбеляза той.
Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система.
Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това коментира министърът на труда и социалната политикаБорислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. Според него не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да скочи до 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система.
- Реклама -
Министърът добави, че в България средната продължителност на живота е една от най-ниските – около 70 г. за мъжете и около 72 г. за жените.
Социалният министър допълни, че Ковид добавкитетрябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие. „Завареното положение остава такова, каквото е – да не бъдат намалени“, отбеляза той.
Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система.
Това е България тя е продадена барабар с народ +кучетата и котките дори, неразбрахтели ЛЮДЕ. Български Това е унищожаване на народ и нация родина
Народе защо ги питаме ?. Да ги накажем.
Руси Карагьозов 💯👍
Дано ни вдигнат и годините живот,за да има кой да работи,ние няма да сме живи,много малко хора стигат до пенсия, и ако достигнат живеят до 1 г.,дори немогат да се порасват на пенсионерския живот!!!
Дебилен специалист ни решава в здравеопазването, закони твори и …нямам думи. На 90 години ги оставете да творят закони!
100% ще я вдигнат.
Гърция дига работното време европа възрастта ние какво искат да дигнем за еврозоната данъците? тока искат /водата като дойде/