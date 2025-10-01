НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Ще вдигнат ли възрастта за пенсиониране?

          7
          150
          СНИМКА: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. Според него не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да скочи до 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система. 

          - Реклама -

          Министърът добави, че в България средната продължителност на живота е една от най-ниските около 70 г. за мъжете и около 72 г. за жените.

          Плащанията от НОИ за октомври: Дати за пенсии и обезщетения (ВИДЕО) Плащанията от НОИ за октомври: Дати за пенсии и обезщетения (ВИДЕО)

          „Относно дали да бъдат повишавани вноските, в момента считаме, че на този етап те не трябва да бъдат увеличавани – нито за първия стълб, нито за втория. Считаме, че могат да се обмислят определени виждания като увеличение на размера на максимално осигурителния доход, който в момента е 4130 лв. Дали ще бъде на ниво 4430 лв. за 2026 г. или малко повече, нека Министерството на финансите да предложи, когато направи разчетите. Заедно с това – или да отпадне, или да бъде увеличена максималната пенсия.“,

          заяви министърът.

          Социалният министър допълни, че Ковид добавките трябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие. „Завареното положение остава такова, каквото е – да не бъдат намалени“, отбеляза той. 

          Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

          Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система. 

          Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава и Министерството на труда и социалната политика (МТСП) няма да предложи повишаване. Това коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия. Според него не трябва да се предприема промяна до 2037 г., за когато е предвидено възрастта за пенсиониране да скочи до 65 г. Министърът отговори на въпрос за изработването на Пътната карта за усъвършенстване на пенсионната система. 

          - Реклама -

          Министърът добави, че в България средната продължителност на живота е една от най-ниските около 70 г. за мъжете и около 72 г. за жените.

          Плащанията от НОИ за октомври: Дати за пенсии и обезщетения (ВИДЕО) Плащанията от НОИ за октомври: Дати за пенсии и обезщетения (ВИДЕО)

          „Относно дали да бъдат повишавани вноските, в момента считаме, че на този етап те не трябва да бъдат увеличавани – нито за първия стълб, нито за втория. Считаме, че могат да се обмислят определени виждания като увеличение на размера на максимално осигурителния доход, който в момента е 4130 лв. Дали ще бъде на ниво 4430 лв. за 2026 г. или малко повече, нека Министерството на финансите да предложи, когато направи разчетите. Заедно с това – или да отпадне, или да бъде увеличена максималната пенсия.“,

          заяви министърът.

          Социалният министър допълни, че Ковид добавките трябва да отпаднат за бъдещите пенсионери, когато влезе Пътната карта в действие. „Завареното положение остава такова, каквото е – да не бъдат намалени“, отбеляза той. 

          Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг Желязков: Работим за увеличаване на добавката към пенсията на починал съпруг

          Според министъра борбата със сивата икономика е възможност за увеличение с постъпления пенсионната система и данъчна система. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

          Красимир Попов -
          В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС. На първо четене ще бъдат гласувани: промените в...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Това е България тя е продадена барабар с народ +кучетата и котките дори, неразбрахтели ЛЮДЕ. Български Това е унищожаване на народ и нация родина

          4. Дано ни вдигнат и годините живот,за да има кой да работи,ние няма да сме живи,много малко хора стигат до пенсия, и ако достигнат живеят до 1 г.,дори немогат да се порасват на пенсионерския живот!!!

          5. Дебилен специалист ни решава в здравеопазването, закони твори и …нямам думи. На 90 години ги оставете да творят закони!

          7. Гърция дига работното време европа възрастта ние какво искат да дигнем за еврозоната данъците? тока искат /водата като дойде/

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions