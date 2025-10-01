НА ЖИВО
          Силен вятър и обилни дъждове в четвъртък и петък

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Днес облачността ще бъде променлива, след обяд в Рило-Родопската област на места ще превали. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 15° и 23°, в София – около 16°. През нощта от запад ще започнат валежи от дъжд – начало на усложнена метеорологична обстановка, съобщиха от НИМХ.

          Утре – облачно, дъждовно и ветровито
          През следващото денонощие времето ще бъде облачно, ветровито и с повсеместни валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен, в Източна България – силен от североизток. Очакват се значителни валежи в Западна и Централна България. Минималните температури ще са между 6° и 11°, максималните – между 8° и 13°. В София – около 5°/8°.

          Кодове за опасно време на 2 октомври

          • Оранжев код за обилни валежи: Видин, Монтана, части от Враца и Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и част от Хасково.
          • Жълт код за дъжд: София-град, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Хасково.
          • Жълт код за вятър: Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

          В планините ще вали сняг над 1200 м, а с понижение на температурите – и на по-ниска надморска височина. Очаква се натрупване на снежна покривка и риск от счупване на клони. На 1200 м температурите ще са около 5°, на 2000 м – около минус 1°.

          По Черноморието – облачно, дъждовно и ветровито, особено по южното крайбрежие. Максимални температури 15°-17°, морска вода 21°-22°, вълнение 3-4 бала.

          В петък валежите ще продължат, в Западна България над 600-700 м ще преминават в сняг. Температурите ще останат почти без промяна – от 4°-5° във високите полета до 20°-22° в югоизточните райони. Следобед валежите ще спират от югозапад.

          В събота облачността ще се разкъсва, в източните райони са възможни слаби дъждове. Минимални температури 3°-8°, по крайбрежието до 12°, максимални – 12°-17°.

