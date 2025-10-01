НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Скандалът с подкупа от екипа на Роби Уилямс се превърна в международна новина (ВИДЕО)

          22
          175
          Loading the player...
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Историята с поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, прерасна от локален инцидент в тема с международен отзвук. Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и намери широко място в европейски и британски издания.

          - Реклама -

          Някои от медиите дори използваха заглавия, вдъхновени от песните на звездата – като Forbidden Road и Angels, иронизирайки, че служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“ са възприели буквално песните и са се „вдъхновили“ за действията си.

          Подкуп, написан с пръст и „преведен“ с Google Translate

          Шофьорите от екипа на певеца разказали, че им е бил поискан подкуп по необичаен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после „преведен“ чрез мобилното приложение Google Translate.

          Историята предизвика и дипломатически отзвук. Според британски журналисти подобни практики са „напълно извън логиката на западните пътни правила“.

          Отговорът на Уилямс – селфи с Бербатов

          От екипа на Роби Уилямс все още няма официален коментар за скандала. Единственият „отговор“ дойде чрез снимка в Instagram, на която певецът позира заедно с българския футболист Димитър Бербатов. Кадърът без текст бе възприет като символичен знак, че България ще бъде запомнена и с хубавото, въпреки инцидента.

          Реакцията на институциите и посолството

          Британските медии акцентираха и върху реакцията на българските власти. Отбелязва се, че Британското посолство в София е съдействало на пострадалите шофьори за подаване на сигнал. Дипломатическата мисия публикува и клип от концерта в столицата с коментара:

          „Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия“.

          Корупцията по пътищата – стар проблем

          Темата отново насочи вниманието към познати проблеми. В официалния сайт на британското външно министерство отдавна има предупреждения за корупция по българските пътища – включително възможни искания за пари от пътни полицаи или измами при таксиметрови услуги.

          Историята с поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, прерасна от локален инцидент в тема с международен отзвук. Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и намери широко място в европейски и британски издания.

          - Реклама -

          Някои от медиите дори използваха заглавия, вдъхновени от песните на звездата – като Forbidden Road и Angels, иронизирайки, че служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“ са възприели буквално песните и са се „вдъхновили“ за действията си.

          Подкуп, написан с пръст и „преведен“ с Google Translate

          Шофьорите от екипа на певеца разказали, че им е бил поискан подкуп по необичаен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после „преведен“ чрез мобилното приложение Google Translate.

          Историята предизвика и дипломатически отзвук. Според британски журналисти подобни практики са „напълно извън логиката на западните пътни правила“.

          Отговорът на Уилямс – селфи с Бербатов

          От екипа на Роби Уилямс все още няма официален коментар за скандала. Единственият „отговор“ дойде чрез снимка в Instagram, на която певецът позира заедно с българския футболист Димитър Бербатов. Кадърът без текст бе възприет като символичен знак, че България ще бъде запомнена и с хубавото, въпреки инцидента.

          Реакцията на институциите и посолството

          Британските медии акцентираха и върху реакцията на българските власти. Отбелязва се, че Британското посолство в София е съдействало на пострадалите шофьори за подаване на сигнал. Дипломатическата мисия публикува и клип от концерта в столицата с коментара:

          „Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия“.

          Корупцията по пътищата – стар проблем

          Темата отново насочи вниманието към познати проблеми. В официалния сайт на британското външно министерство отдавна има предупреждения за корупция по българските пътища – включително възможни искания за пари от пътни полицаи или измами при таксиметрови услуги.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

          Красимир Попов -
          В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС. На първо четене ще бъдат гласувани: промените в...

          22 КОМЕНТАРА

          1. тъпотиятя се раздуха за да се покажем пред европа. ако са карали с голяма скорост и развалени тахографи трябва да се глобят

          3. Волейболистите ни се класираха на второ място в света,а тези от ДАИ ни класираха на първо място по корупция.

          5. Добре че беше тоя случай, че да им лъснат з@дниците! Иначе много се борим с корупцията, направо я помляхме от б0й!

          8. Нормално, ние сме изключително прост народ и за това сме най-бедни. Не че робство ни виновно,като едно време всички кланета ,като Баташкото са извършвани от етнически българи мохамедани върху българи, никакви османски измишльотини или че някакви англосаксонци ни били обрали…

            • Александър Арабаджиев Това нихилистично отношение не помага, а вреди на народа. Аз не смятам собствения си народ за прост, нито себе си. Голяма доза от падението на съвременния човек се открои в западния модел и се припозна и тук от определени индивиди, но никъде никой не може да бъде поставен под общ знаменател.

              • Марияна Петрова Историята показва обратното. Кажете едно умно нещо дошло от бълхарина ? Като изключим Джон Атанасов ,който не е чист българин ,какво изобретение е дошло от българските земи през епохите ? Златни монети ли сме сякли? Не е виновен никакъв чужд модел, западен ,източен… неприятната истина е че никога не сме били стока. Когато османците нахлуват към Европа заварват 3 Българии враждуващи, разрушени ,изпустели и се чудели от къде да започнат с реконструкцията. Даже и прословутите крепости ,като Царевец и Видинската крепост са допостроени в днешния масивен вид много след средновековието, през 30те години на 20ти век.

              • Александър Арабаджиев Прочетете за постиженията в модерната епоха, – много са: в медицината, в самолетостроенето, технологиите, през Средновековието сме център на славянската култура, дори през османския период от тук прохождат интересни предренесансови идеи. Вие явно сте отрицател на българщината и отцеругател – нямам намерение да споря с вас. Жалко за вас самия – щом ви доставя удоволствие бъдете чуждопоклонник.

            • Александър Арабаджиев много учен се изкара. Всезнайко. Явно ти си клал …то ония ни лук яли,ни лук мирисали

          9. Супер! Идеално! Тъкмо да придобият хората по света и в Европа, че иначе сме били абсолютно пригодни за еврозоната..

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions