Скандалът с подкупа от екипа на Роби Уилямс се превърна в международна новина (ВИДЕО)

Историята с поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, прерасна от локален инцидент в тема с международен отзвук. Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и намери широко място в европейски и британски издания.
Някои от медиите дори използваха заглавия, вдъхновени от песните на звездата – като Forbidden Road и Angels, иронизирайки, че служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“ са възприели буквално песните и са се „вдъхновили“ за действията си.
Подкуп, написан с пръст и „преведен“ с Google Translate
Шофьорите от екипа на певеца разказали, че им е бил поискан подкуп по необичаен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после „преведен“ чрез мобилното приложение Google Translate.
Историята предизвика и дипломатически отзвук. Според британски журналисти подобни практики са „напълно извън логиката на западните пътни правила“.
Отговорът на Уилямс – селфи с Бербатов
От екипа на Роби Уилямс все още няма официален коментар за скандала. Единственият „отговор“ дойде чрез снимка в Instagram, на която певецът позира заедно с българския футболист Димитър Бербатов. Кадърът без текст бе възприет като символичен знак, че България ще бъде запомнена и с хубавото, въпреки инцидента.
Реакцията на институциите и посолството
Британските медии акцентираха и върху реакцията на българските власти. Отбелязва се, че Британското посолство в София е съдействало на пострадалите шофьори за подаване на сигнал. Дипломатическата мисия публикува и клип от концерта в столицата с коментара:
Корупцията по пътищата – стар проблем
Темата отново насочи вниманието към познати проблеми. В официалния сайт на британското външно министерство отдавна има предупреждения за корупция по българските пътища – включително възможни искания за пари от пътни полицаи или измами при таксиметрови услуги.
тъпотиятя се раздуха за да се покажем пред европа. ако са карали с голяма скорост и развалени тахографи трябва да се глобят
Има си конкретни корумпета, не намествайте държаната!
Волейболистите ни се класираха на второ място в света,а тези от ДАИ ни класираха на първо място по корупция.
Ако ги види Алеко , само ще вдигне рамене и ще каже….нормално е
Добре че беше тоя случай, че да им лъснат з@дниците! Иначе много се борим с корупцията, направо я помляхме от б0й!
Пак се изложихме пред чужденците 😬
Мариана Нейчева ,не за първи и сигурно не и за последен,за съжаление.
Мариана Нейчева Изложихме се, пред себе си.
Нас ни малтретират така всеки ден .
Нормално, ние сме изключително прост народ и за това сме най-бедни. Не че робство ни виновно,като едно време всички кланета ,като Баташкото са извършвани от етнически българи мохамедани върху българи, никакви османски измишльотини или че някакви англосаксонци ни били обрали…
Александър Арабаджиев Това нихилистично отношение не помага, а вреди на народа. Аз не смятам собствения си народ за прост, нито себе си. Голяма доза от падението на съвременния човек се открои в западния модел и се припозна и тук от определени индивиди, но никъде никой не може да бъде поставен под общ знаменател.
Марияна Петрова Историята показва обратното. Кажете едно умно нещо дошло от бълхарина ? Като изключим Джон Атанасов ,който не е чист българин ,какво изобретение е дошло от българските земи през епохите ? Златни монети ли сме сякли? Не е виновен никакъв чужд модел, западен ,източен… неприятната истина е че никога не сме били стока. Когато османците нахлуват към Европа заварват 3 Българии враждуващи, разрушени ,изпустели и се чудели от къде да започнат с реконструкцията. Даже и прословутите крепости ,като Царевец и Видинската крепост са допостроени в днешния масивен вид много след средновековието, през 30те години на 20ти век.
Александър Арабаджиев не сте много наясно с историята на България
Марияна Петрова Докажете противното 🙂
Александър Арабаджиев Прочетете за постиженията в модерната епоха, – много са: в медицината, в самолетостроенето, технологиите, през Средновековието сме център на славянската култура, дори през османския период от тук прохождат интересни предренесансови идеи. Вие явно сте отрицател на българщината и отцеругател – нямам намерение да споря с вас. Жалко за вас самия – щом ви доставя удоволствие бъдете чуждопоклонник.
Александър Арабаджиев много учен се изкара. Всезнайко. Явно ти си клал …то ония ни лук яли,ни лук мирисали
Irina Hristova Кажете ,кой е извършил Баташкото клане ,като сте много начетена ? Истината е неприятно нещо.
Александър Арабаджиев коя съм аз да казвам. Историята знае.
Супер! Идеално! Тъкмо да придобият хората по света и в Европа, че иначе сме били абсолютно пригодни за еврозоната..
А не бе, те пък като че ли не знаят каква корупция кипи тук. Странна работа 😏
Нормално! Тая абсурдна държава само с простотия е известна.
