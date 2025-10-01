Скандалът с подкупа от екипа на Роби Уилямс се превърна в международна новина (ВИДЕО)

Историята с поискан подкуп от шофьорите, превозващи сценична техника за концерта на Роби Уилямс в София, прерасна от локален инцидент в тема с международен отзвук. Случаят предизвика вълна от коментари в социалните мрежи и намери широко място в европейски и британски издания.

Някои от медиите дори използваха заглавия, вдъхновени от песните на звездата – като Forbidden Road и Angels, иронизирайки, че служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна инспекция“ са възприели буквално песните и са се „вдъхновили“ за действията си.

Подкуп, написан с пръст и „преведен“ с Google Translate

Шофьорите от екипа на певеца разказали, че им е бил поискан подкуп по необичаен начин – първо изписан с пръст върху прашната каросерия на камионите, а после „преведен“ чрез мобилното приложение Google Translate.

Историята предизвика и дипломатически отзвук. Според британски журналисти подобни практики са „напълно извън логиката на западните пътни правила“.

Отговорът на Уилямс – селфи с Бербатов

От екипа на Роби Уилямс все още няма официален коментар за скандала. Единственият „отговор“ дойде чрез снимка в Instagram, на която певецът позира заедно с българския футболист Димитър Бербатов. Кадърът без текст бе възприет като символичен знак, че България ще бъде запомнена и с хубавото, въпреки инцидента.

Реакцията на институциите и посолството

Британските медии акцентираха и върху реакцията на българските власти. Отбелязва се, че Британското посолство в София е съдействало на пострадалите шофьори за подаване на сигнал. Дипломатическата мисия публикува и клип от концерта в столицата с коментара:

„Малко музикална терапия – когато британската сцена срещне българската енергия, се получава магия“.

Корупцията по пътищата – стар проблем

Темата отново насочи вниманието към познати проблеми. В официалния сайт на британското външно министерство отдавна има предупреждения за корупция по българските пътища – включително възможни искания за пари от пътни полицаи или измами при таксиметрови услуги.