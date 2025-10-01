Слави Василев: Ако Радев отиде на избори, той ще е първа политическа сила

„Ако Радев отиде на избори, той ще е първа политическа сила.“

Това каза политическият анализатор Слави Василев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Василев обясни, че няма съмнение за бъдещия успех на държавния глава, но допълни, че е важно и как ще се стекат нещата. Гостът коментира и присъствието на Делян Пеевски в обществения ни живот. По думите му значимостта на лидера на „ДПС-Ново начало“ идва от факта, че той държи съдебната власт в страната и припомни случая с арестувания варненски кмет.