След удар с украински дрон: Загина бивш кмет на голям град, който Русия владее

Председателят на Съвета на депутатите на Нова Каховка (от руска страна) и бивш кмет на града Владимир Леонтиев е починал в болница, след като е бил тежко ранен при атака на украински безпилотен самолет, съобщи ТАСС.
- Реклама -
Новината беше потвърдена от назначения от Москва губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, който написа в своя Telegram канал:
По-рано беше съобщено, че Леонтиев е бил хоспитализиран в тежко състояние след удар на дрон „Баба Яга“, при който са пострадали и две местни жителки.
Председателят на Съвета на депутатите на Нова Каховка (от руска страна) и бивш кмет на града Владимир Леонтиев е починал в болница, след като е бил тежко ранен при атака на украински безпилотен самолет, съобщи ТАСС.
- Реклама -
Новината беше потвърдена от назначения от Москва губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, който написа в своя Telegram канал:
По-рано беше съобщено, че Леонтиев е бил хоспитализиран в тежко състояние след удар на дрон „Баба Яга“, при който са пострадали и две местни жителки.
Украинският президент Володимир Зеленски обвини Москва, че застрашава световната сигурност, след като руски обстрел прекъсна електрозахранването на територията на АЕЦ Чернобил, изключена след аварията...
Руски артилерийски обстрел е прекъснал електрозахранването на защитното съоръжение в Чернобилската атомна електроцентрала, частично разрушена при катастрофата през 1986 г., съобщи украинското министерство на...
Така де те украинците не убиват невинни руснаци.Ако питате евроалатиците и наркомана само руснаците убиват невинни.
Война е. Ще назначат друг.
Честито, ще ходи на концерт на Кобзон!
Angel Pavlov , заедно с ония ураински 2 милиона…
Павлина Джарова Не два, а 20 милиона😆
Angel Pavlov , тоя спор ще го водиш със западните покровители на укрите. Те изнесоха информацията за двата милиона.
Павлина Джарова Глупости!
Angel Pavlov , ами чети, не ги пиши.
Още ли си жива бе, пияна отрепки?🤣🤣
Angel Pavlov харесваш убийства и терор?! типичен укрофил извратеняк може и свастики да си си турнал на гъzа