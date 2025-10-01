НА ЖИВО
          Война

          След удар с украински дрон: Загина бивш кмет на голям град, който Русия владее

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на Съвета на депутатите на Нова Каховка (от руска страна) и бивш кмет на града Владимир Леонтиев е починал в болница, след като е бил тежко ранен при атака на украински безпилотен самолет, съобщи ТАСС.

          Новината беше потвърдена от назначения от Москва губернатор на Херсонска област Владимир Салдо, който написа в своя Telegram канал:

          „С голяма скръб съобщавам, че Владимир Павлович Леонтиев е починал в болницата от получените рани. Лекарите се бориха до последния момент, но не успяха да го спасят.“

          По-рано беше съобщено, че Леонтиев е бил хоспитализиран в тежко състояние след удар на дрон „Баба Яга“, при който са пострадали и две местни жителки.

          - Реклама -

