Смъртоносни наводнения в Одеса: 9 жертви, включително дете

Проливен дъжд, излял се над Одеса в рамките на едва 7 часа, достигна почти двумесечната норма за валежи, съобщиха местните власти.
По данни на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област, девет души, сред които едно дете, са загинали в резултат на тежките метеорологични условия, информира ведомството чрез публикация във Facebook.
Спасителни екипи са работили почти през целия вторник и през нощта, за да отстранят щетите, причинени от бурята в Одеса и региона, се казва още в съобщението.
Кметството на Одеса призовава жителите да избягват придвижване из града тази сутрин, освен при крайна необходимост – особено с автомобили.
Българската общност в Одеска област надхвърля 150 000 души и е трета по численост според последното официално преброяване в Украйна.
В самия град Одеса живеят между 50 и 60 хиляди българи, а най-компактно българско население е съсредоточено в районите Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски.
