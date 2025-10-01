Смъртоносни наводнения в Одеса: 9 жертви, включително дете

Проливен дъжд, излял се над Одеса в рамките на едва 7 часа, достигна почти двумесечната норма за валежи, съобщиха местните власти.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации в Одеска област, девет души, сред които едно дете, са загинали в резултат на тежките метеорологични условия, информира ведомството чрез публикация във Facebook.

Спасителни екипи са работили почти през целия вторник и през нощта, за да отстранят щетите, причинени от бурята в Одеса и региона, се казва още в съобщението.

„Цяла нощ спасителите помагаха за евакуацията на блокирани от водата хора, изваждаха автомобили, изпомпваха вода от сгради. Общо 362 души бяха спасени, евакуирани бяха 227 превозни средства„, информират от Държавната служба за извънредни ситуации.

„За 7 часа в Одеса падна дъжд, близък до нормата на валежите за почти два месеца. Никоя канализационна система не може да издържи такова натоварване. Ситуацията е сложна, но овладяна. Всички комунални служби са задействани за отстраняване на последиците от валежите„, съобщи кметът на града Геннадий Труханов в приложението Telegram.

Кметството на Одеса призовава жителите да избягват придвижване из града тази сутрин, освен при крайна необходимост – особено с автомобили.

„Апелираме към ръководителите на предприятия и институции ако е възможно, да организират дистанционна работа за персонала. Училищата преминаха на дистанционно обучение„, съобщават от кметството,цитирани от кореспондента на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

Българската общност в Одеска област надхвърля 150 000 души и е трета по численост според последното официално преброяване в Украйна.

В самия град Одеса живеят между 50 и 60 хиляди българи, а най-компактно българско население е съсредоточено в районите Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски.