НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          „Специален човек“: Зеленски награди посмъртно Андрий Парубий със званието „Герой на Украйна“

          2
          121
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Украйна Владимир Зеленски подписа указ за присъждане на най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на четирима украинци, сред които и убития през август Андрий Парубий. Новината съобщи РБК-Украина, позовавайки се на изявление на държавния глава в Telegram.

          „Днес подписах укази за присъждане на званието „Герой на Украйна“ на още четирима украинци, за съжаление, посмъртно: Андрий Парубий, Генадий Афанасиев, Степан Чубенко и Владимир Вакуленко. Това бяха специални хора. Те бяха защитници – защитници на идеята за Украйна, на нашата независимост“, написа Зеленски.

          - Реклама -

          Той подчерта, че отличените идват от различни региони на страната – Лвовска, Кримска, Донецка и Харковска област, но заедно олицетворяват „тази Украйна, която успя да прояви характер и да устои срещу Русия“.

          „Да, аз го убих“: Обвиняемият за смъртта на Парубий каза Русия ли стои зад него „Да, аз го убих“: Обвиняемият за смъртта на Парубий каза Русия ли стои зад него

          Убийството на Андрий Парубий

          На 30 август 2025 г. в Лвов бившият председател на Върховната Рада и народен депутат Андрий Парубий бе застрелян. Маскиран като куриер мъж откри огън по политика, като изстреля около осем куршума. Парубий почина на място от получените рани.

          Той беше дългогодишен обществен и политически деец, един от лидерите на Евромайдана и съосновател на няколко националистически организации в Украйна.

          Другите удостоени

          • Генадий Афанасиев – обществен активист от Крим, известен с участието си в проукраинските протести на полуострова и последвалото му преследване от руските власти.
          • Степан Чубенко – млад футболист от Донецк, убит през 2014 г. от проруски бойци заради проукраинската си позиция.
          • Владимир Вакуленко – писател и общественик от Харковска област, отвлечен и убит по време на руската окупация през 2022 г.
          Извънредно: Застреляха бивш председател на Върховната рада на Украйна (ВИДЕО) Извънредно: Застреляха бивш председател на Върховната рада на Украйна (ВИДЕО)

          Президентът на Украйна Владимир Зеленски подписа указ за присъждане на най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на четирима украинци, сред които и убития през август Андрий Парубий. Новината съобщи РБК-Украина, позовавайки се на изявление на държавния глава в Telegram.

          „Днес подписах укази за присъждане на званието „Герой на Украйна“ на още четирима украинци, за съжаление, посмъртно: Андрий Парубий, Генадий Афанасиев, Степан Чубенко и Владимир Вакуленко. Това бяха специални хора. Те бяха защитници – защитници на идеята за Украйна, на нашата независимост“, написа Зеленски.

          - Реклама -

          Той подчерта, че отличените идват от различни региони на страната – Лвовска, Кримска, Донецка и Харковска област, но заедно олицетворяват „тази Украйна, която успя да прояви характер и да устои срещу Русия“.

          „Да, аз го убих“: Обвиняемият за смъртта на Парубий каза Русия ли стои зад него „Да, аз го убих“: Обвиняемият за смъртта на Парубий каза Русия ли стои зад него

          Убийството на Андрий Парубий

          На 30 август 2025 г. в Лвов бившият председател на Върховната Рада и народен депутат Андрий Парубий бе застрелян. Маскиран като куриер мъж откри огън по политика, като изстреля около осем куршума. Парубий почина на място от получените рани.

          Той беше дългогодишен обществен и политически деец, един от лидерите на Евромайдана и съосновател на няколко националистически организации в Украйна.

          Другите удостоени

          • Генадий Афанасиев – обществен активист от Крим, известен с участието си в проукраинските протести на полуострова и последвалото му преследване от руските власти.
          • Степан Чубенко – млад футболист от Донецк, убит през 2014 г. от проруски бойци заради проукраинската си позиция.
          • Владимир Вакуленко – писател и общественик от Харковска област, отвлечен и убит по време на руската окупация през 2022 г.
          Извънредно: Застреляха бивш председател на Върховната рада на Украйна (ВИДЕО) Извънредно: Застреляха бивш председател на Върховната рада на Украйна (ВИДЕО)

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          Красимир Попов -
          Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на...
          Политика

          ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

          Красимир Попов -
          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine. С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС...
          Политика

          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу...

          2 КОМЕНТАРА

          1. със специални потребности е бил човека! слабоумието не е срамна болест! ама чак да се награждава?!

          2. Парубий в детството си е бил диагностициран с лека форма на малоумие. В задачата се пита кой е бил по-малоумен той или тези които гласуваха за освидетелстван малоумни.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions