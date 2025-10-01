„Специален човек“: Зеленски награди посмъртно Андрий Парубий със званието „Герой на Украйна“

Президентът на Украйна Владимир Зеленски подписа указ за присъждане на най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на четирима украинци, сред които и убития през август Андрий Парубий. Новината съобщи РБК-Украина, позовавайки се на изявление на държавния глава в Telegram.

„Днес подписах укази за присъждане на званието „Герой на Украйна" на още четирима украинци, за съжаление, посмъртно: Андрий Парубий, Генадий Афанасиев, Степан Чубенко и Владимир Вакуленко. Това бяха специални хора. Те бяха защитници – защитници на идеята за Украйна, на нашата независимост", написа Зеленски.

Той подчерта, че отличените идват от различни региони на страната – Лвовска, Кримска, Донецка и Харковска област, но заедно олицетворяват „тази Украйна, която успя да прояви характер и да устои срещу Русия“.

Убийството на Андрий Парубий

На 30 август 2025 г. в Лвов бившият председател на Върховната Рада и народен депутат Андрий Парубий бе застрелян. Маскиран като куриер мъж откри огън по политика, като изстреля около осем куршума. Парубий почина на място от получените рани.

Той беше дългогодишен обществен и политически деец, един от лидерите на Евромайдана и съосновател на няколко националистически организации в Украйна.

Другите удостоени