„Специален човек“: Зеленски награди посмъртно Андрий Парубий със званието „Герой на Украйна“

Президентът на Украйна Владимир Зеленски подписа указ за присъждане на най-високото държавно отличие – званието „Герой на Украйна“ – на четирима украинци, сред които и убития през август Андрий Парубий. Новината съобщи РБК-Украина, позовавайки се на изявление на държавния глава в Telegram.
Той подчерта, че отличените идват от различни региони на страната – Лвовска, Кримска, Донецка и Харковска област, но заедно олицетворяват „тази Украйна, която успя да прояви характер и да устои срещу Русия“.
Убийството на Андрий Парубий
На 30 август 2025 г. в Лвов бившият председател на Върховната Рада и народен депутат Андрий Парубий бе застрелян. Маскиран като куриер мъж откри огън по политика, като изстреля около осем куршума. Парубий почина на място от получените рани.
Той беше дългогодишен обществен и политически деец, един от лидерите на Евромайдана и съосновател на няколко националистически организации в Украйна.
Другите удостоени
Генадий Афанасиев – обществен активист от Крим, известен с участието си в проукраинските протести на полуострова и последвалото му преследване от руските власти.
Степан Чубенко – млад футболист от Донецк, убит през 2014 г. от проруски бойци заради проукраинската си позиция.
Владимир Вакуленко – писател и общественик от Харковска област, отвлечен и убит по време на руската окупация през 2022 г.
