      сряда, 01.10.25
          Спипаха иманяри в Монтанско

          Снимка: БГНЕС
          Полицията иззе голямо количество предмети с белези на културно-исторически ценности при акция в село Бъзовец, област Монтана.

          В различни помещения на частния дом са намерени 312 артефакта, а впоследствие стопанинът на имота – 53-годишен мъж – доброволно е предал кутия с още 139 предмета. Общият брой на иззетите находки е над 450.

          Сред тях има антични монети с различен размер и изображения, метални вази и чаша, ножове, кръстове, обеци, гривни, релефни фигурки на хора и животни, както и метално кандило с висящ кръст.

          При обиска са открити още части от металдетектор, както и самоделно огнестрелно оръжие с боеприпаси.

          По случая е образувано досъдебно производство, като предстоят експертизи за установяване на произхода и автентичността на иззетите предмети.

