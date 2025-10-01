Спипаха иманяри в Монтанско

Полицията иззе голямо количество предмети с белези на културно-исторически ценности при акция в село Бъзовец, област Монтана.

В различни помещения на частния дом са намерени 312 артефакта, а впоследствие стопанинът на имота – 53-годишен мъж – доброволно е предал кутия с още 139 предмета. Общият брой на иззетите находки е над 450.

Сред тях има антични монети с различен размер и изображения, метални вази и чаша, ножове, кръстове, обеци, гривни, релефни фигурки на хора и животни, както и метално кандило с висящ кръст.

При обиска са открити още части от металдетектор, както и самоделно огнестрелно оръжие с боеприпаси.

По случая е образувано досъдебно производство, като предстоят експертизи за установяване на произхода и автентичността на иззетите предмети.