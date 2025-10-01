Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е подписан между Столична община и програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 73,59 млн. лв.. Срокът за изпълнение е 31 декември 2029 г.
Какво предвижда проектът
- Подмяна на отоплителните устройства в 10 815 жилища.
- Очаквано годишно намаление от 222,8 тона емисии ФПЧ10.
- Възможност за замяна на печки и котли на твърдо гориво с:
- Климатици
- Термопомпи „въздух-вода“ или „вода-вода“
- Уреди на пелети
- Пилотно: изграждане на фотоволтаични системи за собствени нужди.
Как ще се кандидатства
Заявленията ще се събират чрез консултант, който ще извършва:
- огледи и оценка на нуждите на домакинствата;
- подготовка на технически и правни документи за подписване на договор.
Допълнителни дейности
- Организиране на демонтаж и рециклиране на старите уреди.
- Комуникационна кампания за популяризиране на възможностите за подмяна и информиране за връзката между качеството на въздуха и битовото отопление.
Регистрация
Заявки за включване в проекта се подават чрез портала на Столична община: https://heaters.sofia.bg/collectinfo