      сряда, 01.10.25
          Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

          Снимка: БГНЕС
          Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е подписан между Столична община и програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 73,59 млн. лв.. Срокът за изпълнение е 31 декември 2029 г.

          Какво предвижда проектът

          • Подмяна на отоплителните устройства в 10 815 жилища.
          • Очаквано годишно намаление от 222,8 тона емисии ФПЧ10.
          • Възможност за замяна на печки и котли на твърдо гориво с:
            • Климатици
            • Термопомпи „въздух-вода“ или „вода-вода“
            • Уреди на пелети
          • Пилотно: изграждане на фотоволтаични системи за собствени нужди.

          Как ще се кандидатства

          Заявленията ще се събират чрез консултант, който ще извършва:

          • огледи и оценка на нуждите на домакинствата;
          • подготовка на технически и правни документи за подписване на договор.

          Допълнителни дейности

          • Организиране на демонтаж и рециклиране на старите уреди.
          • Комуникационна кампания за популяризиране на възможностите за подмяна и информиране за връзката между качеството на въздуха и битовото отопление.

          Регистрация

          Заявки за включване в проекта се подават чрез портала на Столична община: https://heaters.sofia.bg/collectinfo

