Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е подписан между Столична община и програма „Околна среда“ 2021-2027 г., като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 73,59 млн. лв.. Срокът за изпълнение е 31 декември 2029 г.

Какво предвижда проектът

Подмяна на отоплителните устройства в 10 815 жилища .

. Очаквано годишно намаление от 222,8 тона емисии ФПЧ10 .

. Възможност за замяна на печки и котли на твърдо гориво с: Климатици Термопомпи „въздух-вода“ или „вода-вода“ Уреди на пелети

Пилотно: изграждане на фотоволтаични системи за собствени нужди.

Как ще се кандидатства

Заявленията ще се събират чрез консултант, който ще извършва:

огледи и оценка на нуждите на домакинствата;

подготовка на технически и правни документи за подписване на договор.

Допълнителни дейности

Организиране на демонтаж и рециклиране на старите уреди.

на старите уреди. Комуникационна кампания за популяризиране на възможностите за подмяна и информиране за връзката между качеството на въздуха и битовото отопление.

Регистрация

Заявки за включване в проекта се подават чрез портала на Столична община: https://heaters.sofia.bg/collectinfo