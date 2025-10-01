Свалиха номерата на колата на съпругата на Бойко Рашков

Заради липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ бе свален регистрационният номер на автомобил BMW, управляван от Мария Рашкова – съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков.
- Реклама -
Проверката е извършена тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. „Драган Цанков“ в София. По информация на „24 часа“, в момента служители на Пътна полиция съставят акт пред нотариалната кантора на Рашкова на бул. „Патриарх Евтимий“.
Това не е първият пътен инцидент с нейно участие. Преди три години Рашкова катастрофира на бул. „Г. М. Димитров“, когато джипът ѝ бе ударен от полицай от Смолян. Тогава съпругът ѝ, в качеството си на вътрешен министър, пристигна незабавно на мястото. За виновен бе определен полицаят.
Заради липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ бе свален регистрационният номер на автомобил BMW, управляван от Мария Рашкова – съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков.
- Реклама -
Проверката е извършена тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. „Драган Цанков“ в София. По информация на „24 часа“, в момента служители на Пътна полиция съставят акт пред нотариалната кантора на Рашкова на бул. „Патриарх Евтимий“.
Това не е първият пътен инцидент с нейно участие. Преди три години Рашкова катастрофира на бул. „Г. М. Димитров“, когато джипът ѝ бе ударен от полицай от Смолян. Тогава съпругът ѝ, в качеството си на вътрешен министър, пристигна незабавно на мястото. За виновен бе определен полицаят.
НЯМА ЛОШО ,ПУДЕЛА РАШКОВ ЩЕ ПЛАТИ ЛИ?
Това е добре ,означава че няма наши и ваши !
Georgi Milev вярваш ли ???
Пари ли няма , а парите от пудела на Живко Коцев декаса а да му съберем тогава,и сега ли я хванаха тя кара така от години казват и ,,, министершата
Рашковица е „видна столична нотариуска“, предпочита заради сговорчивостта си на една особена прослойка, характерна с перманентния си „слънчев загар“
Пияна ли е хванаха?🤣🤣🤣
Много добре ! А кога ще подновите коментарите за имотите на това мекере !? Преди време излезнаха едни снимки с единият палат който е по голям от хотела на Желязкови ,в който имат 30% участие ,но Сашо дървото ,Кукулезич,ония двете мисирки ,и недодялания не минат отношение ! Защо така ….“умници“ !?
Romeo Klimentov Barbov роми, предлагам ти да се концентрираш върху откраднатите пари в чували от АМ „Хемус“ по времето на баце барселонски! Зарежи тия глупости които тиражират кафявите медии!
Romeo Klimentov Barbov Когато обявят имотите на Желязков заедно с новия хотел!
Росица Димитрова брей па много искате бе ,първо на мекерето и тогава ….!
Romeo Klimentov Barbov А кога ще свалят номерата на колите на охраната на шишо? Или те са специални.
Yuliya Chipilova aми да ги свалят !
Държавата се грижи, да дадем парите на мутрите…!
Имат още няколко автомобила.