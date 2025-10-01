Свалиха номерата на колата на съпругата на Бойко Рашков

Заради липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ бе свален регистрационният номер на автомобил BMW, управляван от Мария Рашкова – съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков.

Проверката е извършена тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. „Драган Цанков“ в София. По информация на „24 часа“, в момента служители на Пътна полиция съставят акт пред нотариалната кантора на Рашкова на бул. „Патриарх Евтимий“.

Това не е първият пътен инцидент с нейно участие. Преди три години Рашкова катастрофира на бул. „Г. М. Димитров“, когато джипът ѝ бе ударен от полицай от Смолян. Тогава съпругът ѝ, в качеството си на вътрешен министър, пристигна незабавно на мястото. За виновен бе определен полицаят.