НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Свалиха номерата на колата на съпругата на Бойко Рашков

          14
          846
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Заради липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ бе свален регистрационният номер на автомобил BMW, управляван от Мария Рашкова – съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков.

          - Реклама -

          Проверката е извършена тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. „Драган Цанков“ в София. По информация на „24 часа“, в момента служители на Пътна полиция съставят акт пред нотариалната кантора на Рашкова на бул. „Патриарх Евтимий“.

          Това не е първият пътен инцидент с нейно участие. Преди три години Рашкова катастрофира на бул. „Г. М. Димитров“, когато джипът ѝ бе ударен от полицай от Смолян. Тогава съпругът ѝ, в качеството си на вътрешен министър, пристигна незабавно на мястото. За виновен бе определен полицаят.

          Заради липса на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ бе свален регистрационният номер на автомобил BMW, управляван от Мария Рашкова – съпруга на депутата и бивш вътрешен министър Бойко Рашков.

          - Реклама -

          Проверката е извършена тази сутрин на кръговото кръстовище на бул. „Драган Цанков“ в София. По информация на „24 часа“, в момента служители на Пътна полиция съставят акт пред нотариалната кантора на Рашкова на бул. „Патриарх Евтимий“.

          Това не е първият пътен инцидент с нейно участие. Преди три години Рашкова катастрофира на бул. „Г. М. Димитров“, когато джипът ѝ бе ударен от полицай от Смолян. Тогава съпругът ѝ, в качеството си на вътрешен министър, пристигна незабавно на мястото. За виновен бе определен полицаят.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...
          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...

          14 КОМЕНТАРА

          3. Пари ли няма , а парите от пудела на Живко Коцев декаса а да му съберем тогава,и сега ли я хванаха тя кара така от години казват и ,,, министершата

          4. Рашковица е „видна столична нотариуска“, предпочита заради сговорчивостта си на една особена прослойка, характерна с перманентния си „слънчев загар“

          6. Много добре ! А кога ще подновите коментарите за имотите на това мекере !? Преди време излезнаха едни снимки с единият палат който е по голям от хотела на Желязкови ,в който имат 30% участие ,но Сашо дървото ,Кукулезич,ония двете мисирки ,и недодялания не минат отношение ! Защо така ….“умници“ !?

            • Romeo Klimentov Barbov роми, предлагам ти да се концентрираш върху откраднатите пари в чували от АМ „Хемус“ по времето на баце барселонски! Зарежи тия глупости които тиражират кафявите медии!

            • Romeo Klimentov Barbov А кога ще свалят номерата на колите на охраната на шишо? Или те са специални.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions