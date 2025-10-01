Талибаните: Не сме спирали интернета в Афганистан

Правителството на талибаните отхвърли твърденията, че е наложена национална забрана за използване на интернет. Според тях прекъсването на връзките в страната е било причинено от смяна на стари оптични кабели, предаде Асошиейтед прес.
- Реклама -
Това е първото официално изявление на талибаните по повод масовото прекъсване на телекомуникациите, което в последните дни разстрои банковата система, търговията и авиацията.
Противоречиви версии
Властите в няколко афганистански провинции обявиха преди дни, че прекъсването е наредено от върховния лидер на талибаните Хибатула Ахундзада като мярка срещу „неморалността“.
В отговор талибаните заявиха чрез разговор с пакистански журналисти в WhatsApp: „Разпространяваните слухове за наложена забрана за използването на интернет не са верни.“
Официално обяснение
Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид написа в „Екс“ (бивш Twitter), че прекъсването е резултат от подмяна на износени оптични кабели. В изявлението обаче не се уточнява кога интернет услугите ще бъдат напълно възстановени.
Последствия от прекъсването
Според наблюдателната група Netblocks интернет връзките са прекъснати в цялата страна, включително и в столицата Кабул, а и телефонните услуги са засегнати.
Афганистанската авиационна компания обяви, че ще възстанови полетите до Кабул по-късно днес, след като в понеделник те бяха спрени.
Хуманитарни организации предупредиха, че прекъсването е довело до сериозни затруднения в работата им и настояха властите да възстановят връзките възможно най-скоро.
Правителството на талибаните отхвърли твърденията, че е наложена национална забрана за използване на интернет. Според тях прекъсването на връзките в страната е било причинено от смяна на стари оптични кабели, предаде Асошиейтед прес.
- Реклама -
Това е първото официално изявление на талибаните по повод масовото прекъсване на телекомуникациите, което в последните дни разстрои банковата система, търговията и авиацията.
Противоречиви версии
Властите в няколко афганистански провинции обявиха преди дни, че прекъсването е наредено от върховния лидер на талибаните Хибатула Ахундзада като мярка срещу „неморалността“.
В отговор талибаните заявиха чрез разговор с пакистански журналисти в WhatsApp: „Разпространяваните слухове за наложена забрана за използването на интернет не са верни.“
Официално обяснение
Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид написа в „Екс“ (бивш Twitter), че прекъсването е резултат от подмяна на износени оптични кабели. В изявлението обаче не се уточнява кога интернет услугите ще бъдат напълно възстановени.
Последствия от прекъсването
Според наблюдателната група Netblocks интернет връзките са прекъснати в цялата страна, включително и в столицата Кабул, а и телефонните услуги са засегнати.
Афганистанската авиационна компания обяви, че ще възстанови полетите до Кабул по-късно днес, след като в понеделник те бяха спрени.
Хуманитарни организации предупредиха, че прекъсването е довело до сериозни затруднения в работата им и настояха властите да възстановят връзките възможно най-скоро.
световен проблем ли е това талибаните нямат тикток?!
Your content never disappoints. Keep up the great work!