      четвъртък, 02.10.25
          Талибаните: Не сме спирали интернета в Афганистан

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Правителството на талибаните отхвърли твърденията, че е наложена национална забрана за използване на интернет. Според тях прекъсването на връзките в страната е било причинено от смяна на стари оптични кабели, предаде Асошиейтед прес.

          Това е първото официално изявление на талибаните по повод масовото прекъсване на телекомуникациите, което в последните дни разстрои банковата система, търговията и авиацията.

          Талибаните прекъснаха оптичната връзка в Афганистан – страната остана без комуникации Талибаните прекъснаха оптичната връзка в Афганистан – страната остана без комуникации

          Противоречиви версии

          • Властите в няколко афганистански провинции обявиха преди дни, че прекъсването е наредено от върховния лидер на талибаните Хибатула Ахундзада като мярка срещу „неморалността“.
          • В отговор талибаните заявиха чрез разговор с пакистански журналисти в WhatsApp: „Разпространяваните слухове за наложена забрана за използването на интернет не са верни.“

          Официално обяснение

          Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид написа в „Екс“ (бивш Twitter), че прекъсването е резултат от подмяна на износени оптични кабели. В изявлението обаче не се уточнява кога интернет услугите ще бъдат напълно възстановени.

          Експлозия край авиобаза Баграм на фона на ескалиращо напрежение със САЩ (ВИДЕО) Експлозия край авиобаза Баграм на фона на ескалиращо напрежение със САЩ (ВИДЕО)

          Последствия от прекъсването

          • Според наблюдателната група Netblocks интернет връзките са прекъснати в цялата страна, включително и в столицата Кабул, а и телефонните услуги са засегнати.
          • Афганистанската авиационна компания обяви, че ще възстанови полетите до Кабул по-късно днес, след като в понеделник те бяха спрени.
          • Хуманитарни организации предупредиха, че прекъсването е довело до сериозни затруднения в работата им и настояха властите да възстановят връзките възможно най-скоро.

