Талибаните: Не сме спирали интернета в Афганистан

Правителството на талибаните отхвърли твърденията, че е наложена национална забрана за използване на интернет. Според тях прекъсването на връзките в страната е било причинено от смяна на стари оптични кабели, предаде Асошиейтед прес.

Това е първото официално изявление на талибаните по повод масовото прекъсване на телекомуникациите, което в последните дни разстрои банковата система, търговията и авиацията.

Противоречиви версии

Властите в няколко афганистански провинции обявиха преди дни, че прекъсването е наредено от върховния лидер на талибаните Хибатула Ахундзада като мярка срещу „неморалността“.

като мярка срещу „неморалността“. В отговор талибаните заявиха чрез разговор с пакистански журналисти в WhatsApp: „Разпространяваните слухове за наложена забрана за използването на интернет не са верни.“

Официално обяснение

Главният говорител на талибаните Забихула Муджахид написа в „Екс“ (бивш Twitter), че прекъсването е резултат от подмяна на износени оптични кабели. В изявлението обаче не се уточнява кога интернет услугите ще бъдат напълно възстановени.

Последствия от прекъсването