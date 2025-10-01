Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT

Днес от 11:00 ч. ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и на мобилната услуга BG-ALERT.

- Реклама -

По време на проверката ще бъде излъчен национален сигнал за тревога и за край на тревогата в редица градове, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в района около АЕЦ „Козлодуй“.

Успоредно с това гражданите ще получат съобщение чрез BG-ALERT директно на мобилните си устройства. То ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация, за да привлече вниманието.

Съобщението ще бъде изпратено на български и английски език. За да бъде получено, потребителите трябва да активират канала „Тестови сигнали“ в настройките на телефона си.