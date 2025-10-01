НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Тестват Националната система за ранно предупреждение и BG-ALERT

          2
          117
          Loading the player...
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Днес от 11:00 ч. ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и на мобилната услуга BG-ALERT.

          - Реклама -

          По време на проверката ще бъде излъчен национален сигнал за тревога и за край на тревогата в редица градове, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в района около АЕЦ „Козлодуй“.

          Успоредно с това гражданите ще получат съобщение чрез BG-ALERT директно на мобилните си устройства. То ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация, за да привлече вниманието.

          Съобщението ще бъде изпратено на български и английски език. За да бъде получено, потребителите трябва да активират канала „Тестови сигнали“ в настройките на телефона си.

          Днес от 11:00 ч. ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване, както и на мобилната услуга BG-ALERT.

          - Реклама -

          По време на проверката ще бъде излъчен национален сигнал за тревога и за край на тревогата в редица градове, сред които София, Пловдив, Варна, Бургас, както и в района около АЕЦ „Козлодуй“.

          Успоредно с това гражданите ще получат съобщение чрез BG-ALERT директно на мобилните си устройства. То ще бъде придружено от специфичен звук или вибрация, за да привлече вниманието.

          Съобщението ще бъде изпратено на български и английски език. За да бъде получено, потребителите трябва да активират канала „Тестови сигнали“ в настройките на телефона си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицията откри избягало дете от социален дом и издирван свидетел в Кюстендил

          Новинарски Екип -
          Дете, избягало от социална институция в Дупница, беше открито от полицията в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.
          Общество

          Проф. Вълчев към студентите: Борбата за правото изисква постоянни усилия

          Камелия Григорова -
          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ даде официален старт на академичната 2025/2026 година. В аудитория 272 на Ректората бе открита учебната година на Юридическия факултет...
          Общество

          Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

          Камелия Григорова -
          Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е...

          2 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions