Токът в Сърбия поскъпна с 6,6% от 1 октомври, по-нисък праг за „червената зона“

От 1 октомври електроенергията в Сърбия поскъпна с 6,6%, съобщи Желко Ненадич от сръбската електропреносна компания пред националната телевизия РТС, цитирана от БТА.

- Реклама -

Освен увеличението на цената, прагът за влизане в т.нар. „червена зона“ на потребление – най-скъпият ценови клас, е намален от 1600 на 1200 киловатчаса.

Ненадич обясни, че са въведени различни отстъпки в зависимост от начина и срока на плащане:

7% отстъпка при онлайн плащане до 20-о число на месеца ;

при ; 6% отстъпка при плащане на гише до 20-о число ;

при ; 5% отстъпка при плащане до 28-о число на месеца, независимо от начина.

Той подчерта, че е приет регламент за защита на най-уязвимите категории от населението. От 1 октомври пенсионери с минимален доход до 27 711 динара, както и цивилни и военни инвалиди и ветерани, ще получават отстъпка от 1000 динара от сметките си. За да ползват намалението, те трябва да подадат заявление в съответното кметство по местоживеене.