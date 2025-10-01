НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          Токът в Сърбия поскъпна с 6,6% от 1 октомври, по-нисък праг за „червената зона"

          Снимка: БГНЕС
          От 1 октомври електроенергията в Сърбия поскъпна с 6,6%, съобщи Желко Ненадич от сръбската електропреносна компания пред националната телевизия РТС, цитирана от БТА.

          Освен увеличението на цената, прагът за влизане в т.нар. „червена зона“ на потребление – най-скъпият ценови клас, е намален от 1600 на 1200 киловатчаса.

          Ненадич обясни, че са въведени различни отстъпки в зависимост от начина и срока на плащане:

          • 7% отстъпка при онлайн плащане до 20-о число на месеца;
          • 6% отстъпка при плащане на гише до 20-о число;
          • 5% отстъпка при плащане до 28-о число на месеца, независимо от начина.

          Той подчерта, че е приет регламент за защита на най-уязвимите категории от населението. От 1 октомври пенсионери с минимален доход до 27 711 динара, както и цивилни и военни инвалиди и ветерани, ще получават отстъпка от 1000 динара от сметките си. За да ползват намалението, те трябва да подадат заявление в съответното кметство по местоживеене.

          „За тях преместването на ограничението на червената зона от 1600 на 1200 киловатчаса почти не важи, защото ще изчислим разликата между 1200 и 1600 и ще им предоставим отстъпка от сметките“, уточни Ненадич.

