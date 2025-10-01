НА ЖИВО
          Трагедия: Тренировъчен самолет се разби в Италия, двамата пилоти са загинали

          Двама пилоти от италианските военновъздушни сили загинаха, след като тренировъчен самолет T-260B се разби в националния парк Чирчео, южно от Рим, в близост до град Сабаудия, съобщи АНСА.

          Спасителни екипи откриха останките на самолета, обхванати от пламъци, както и телата на двамата военнослужещи. Машината се е разбила в гориста местност близо до входа на парка. Причините за инцидента все още не са изяснени.

          „Дълбоко опечален съм от смъртта на двамата военнослужещи в трагичния инцидент тази сутрин“, написа в социалната платформа X италианският министър на външните работи Антонио Таяни.

          Припомня се, че през септември 2023 г. друг тренировъчен самолет се разби в Северна Италия. Тогава загина петгодишно момиче, намиращо се в автомобил близо до мястото на катастрофата, докато пилотът успя да катапултира.

