Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа „за тяхно добро“, или ще се изправи пред тежки последствия.

Планът на Тръмп, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда:

прекратяване на огъня;

освобождаване на всички заложници на Хамас в рамките на 72 часа;

разоръжаване на палестинските бойци;

постепенно изтегляне на Израел от Газа.

След тези стъпки ще бъде създадена следвоенна преходна власт, оглавявана лично от Тръмп.

Световни сили, включително арабски и мюсюлмански държави, вече приветстваха предложението. Хамас обаче все още не е дала официален отговор, като според палестински източници дискусиите са сложни и могат да продължат няколко дни.

„Имаме нужда от един подпис и този подпис ще плати скъпо, ако не подпишат“, заяви Тръмп пред американски генерали и адмирали във военна база в Куантико, Вирджиния.

Катар, където се намира изгнанието на ръководството на Хамас, съобщи, че ще проведе среща с представители на Хамас и Турция. Според катарския външен министър „е твърде рано за отговори, но сме оптимисти, че този план е всеобхватен“.

При завръщането си от срещата с Тръмп в Белия дом, Нетаняху заяви, че ще информира кабинета си за споразумение, което ще постигне „всички военни цели, които сме си поставили“.

Междувременно израелската офанзива в Газа продължи – 46 души бяха убити за едно денонощие, включително 15 в град Газа, съобщиха службите за гражданска защита и местните болници.