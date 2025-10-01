НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          0
          0
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа „за тяхно добро“, или ще се изправи пред тежки последствия.

          - Реклама -

          Планът на Тръмп, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда:

          • прекратяване на огъня;
          • освобождаване на всички заложници на Хамас в рамките на 72 часа;
          • разоръжаване на палестинските бойци;
          • постепенно изтегляне на Израел от Газа.

          След тези стъпки ще бъде създадена следвоенна преходна власт, оглавявана лично от Тръмп.

          Световни сили, включително арабски и мюсюлмански държави, вече приветстваха предложението. Хамас обаче все още не е дала официален отговор, като според палестински източници дискусиите са сложни и могат да продължат няколко дни.

          „Имаме нужда от един подпис и този подпис ще плати скъпо, ако не подпишат“, заяви Тръмп пред американски генерали и адмирали във военна база в Куантико, Вирджиния.

          Катар, където се намира изгнанието на ръководството на Хамас, съобщи, че ще проведе среща с представители на Хамас и Турция. Според катарския външен министър „е твърде рано за отговори, но сме оптимисти, че този план е всеобхватен“.

          При завръщането си от срещата с Тръмп в Белия дом, Нетаняху заяви, че ще информира кабинета си за споразумение, което ще постигне „всички военни цели, които сме си поставили“.

          Междувременно израелската офанзива в Газа продължи – 46 души бяха убити за едно денонощие, включително 15 в град Газа, съобщиха службите за гражданска защита и местните болници.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа „за тяхно добро“, или ще се изправи пред тежки последствия.

          - Реклама -

          Планът на Тръмп, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, предвижда:

          • прекратяване на огъня;
          • освобождаване на всички заложници на Хамас в рамките на 72 часа;
          • разоръжаване на палестинските бойци;
          • постепенно изтегляне на Израел от Газа.

          След тези стъпки ще бъде създадена следвоенна преходна власт, оглавявана лично от Тръмп.

          Световни сили, включително арабски и мюсюлмански държави, вече приветстваха предложението. Хамас обаче все още не е дала официален отговор, като според палестински източници дискусиите са сложни и могат да продължат няколко дни.

          „Имаме нужда от един подпис и този подпис ще плати скъпо, ако не подпишат“, заяви Тръмп пред американски генерали и адмирали във военна база в Куантико, Вирджиния.

          Катар, където се намира изгнанието на ръководството на Хамас, съобщи, че ще проведе среща с представители на Хамас и Турция. Според катарския външен министър „е твърде рано за отговори, но сме оптимисти, че този план е всеобхватен“.

          При завръщането си от срещата с Тръмп в Белия дом, Нетаняху заяви, че ще информира кабинета си за споразумение, което ще постигне „всички военни цели, които сме си поставили“.

          Междувременно израелската офанзива в Газа продължи – 46 души бяха убити за едно денонощие, включително 15 в град Газа, съобщиха службите за гражданска защита и местните болници.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Красимир Попов -
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ. Така страната е изправена пред пагубно спиране...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...
          Икономика

          Nike изненада с ръст в продажбите, въпреки натиска от митата в САЩ

          Красимир Попов -
          Nike отчете ръст от 1% в приходите до 11,7 млрд. долара за първото тримесечие на фискалната 2026 г., надминавайки прогнозите на анализаторите, въпреки че...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions