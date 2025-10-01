Тръмп: Ще настоявам Си Дзинпин да увеличи покупките на американска соя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще постави въпроса за покупките на американска соя в центъра на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предаде АФП.

„Фермерите, които произвеждат соя в нашата страна, търпят щети, защото Китай, единствено по причини, свързани с преговори, не купува“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

„Ще се срещна с президента Си от Китай след четири седмици и соята ще бъде основна тема на разговор", допълни той.

Срещата между двамата лидери ще се състои в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), който ще се проведе в Южна Корея в края на октомври. Тръмп също така потвърди намерението си да посети Китай през следващата година.

От началото на годината Вашингтон и Пекин водят търговска война, налагайки си взаимни мита. Макар че беше постигнато примирие, напрежението остава високо.

Тръмп вече заяви, че част от приходите от митата ще бъдат използвани за подпомагане на американските фермери. Той критикува предшественика си Джо Байдън за това, че не е наложил изпълнението на по-ранно търговско споразумение с Китай, което предвиждаше увеличени покупки на американска земеделска продукция.

Засилващият се търговски натиск и митата продължават да тежат върху американските фермери, които разчитат на китайския пазар като основен износен партньор.