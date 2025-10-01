НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп: Ще настоявам Си Дзинпин да увеличи покупките на американска соя

          7
          76
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще постави въпроса за покупките на американска соя в центъра на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предаде АФП.

          „Фермерите, които произвеждат соя в нашата страна, търпят щети, защото Китай, единствено по причини, свързани с преговори, не купува“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          „Ще се срещна с президента Си от Китай след четири седмици и соята ще бъде основна тема на разговор“, допълни той.

          - Реклама -

          Срещата между двамата лидери ще се състои в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), който ще се проведе в Южна Корея в края на октомври. Тръмп също така потвърди намерението си да посети Китай през следващата година.

          От началото на годината Вашингтон и Пекин водят търговска война, налагайки си взаимни мита. Макар че беше постигнато примирие, напрежението остава високо.

          Тръмп вече заяви, че част от приходите от митата ще бъдат използвани за подпомагане на американските фермери. Той критикува предшественика си Джо Байдън за това, че не е наложил изпълнението на по-ранно търговско споразумение с Китай, което предвиждаше увеличени покупки на американска земеделска продукция.

          Засилващият се търговски натиск и митата продължават да тежат върху американските фермери, които разчитат на китайския пазар като основен износен партньор.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще постави въпроса за покупките на американска соя в центъра на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предаде АФП.

          „Фермерите, които произвеждат соя в нашата страна, търпят щети, защото Китай, единствено по причини, свързани с преговори, не купува“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

          „Ще се срещна с президента Си от Китай след четири седмици и соята ще бъде основна тема на разговор“, допълни той.

          - Реклама -

          Срещата между двамата лидери ще се състои в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), който ще се проведе в Южна Корея в края на октомври. Тръмп също така потвърди намерението си да посети Китай през следващата година.

          От началото на годината Вашингтон и Пекин водят търговска война, налагайки си взаимни мита. Макар че беше постигнато примирие, напрежението остава високо.

          Тръмп вече заяви, че част от приходите от митата ще бъдат използвани за подпомагане на американските фермери. Той критикува предшественика си Джо Байдън за това, че не е наложил изпълнението на по-ранно търговско споразумение с Китай, което предвиждаше увеличени покупки на американска земеделска продукция.

          Засилващият се търговски натиск и митата продължават да тежат върху американските фермери, които разчитат на китайския пазар като основен износен партньор.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Швейцарски шоколад и вина поевтиняват в Индия след ново търговско споразумение

          Красимир Попов -
          Швейцарските шоколади и вина ще станат значително по-достъпни за индийските потребители след влизането в сила на новото Споразумение за търговско-икономическо партньорство (TEPA) между Индия...
          Политика

          Колумбия експулсира всички израелски дипломати след задържането на активистки от флотилията за Газа

          Красимир Попов -
          Колумбийският президент Густаво Петро обяви експулсирането на всички останали израелски дипломати в страната, след като израелските сили спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ...
          Политика

          Хамас: Спирането на флотилията за Газа е „пиратство и морски тероризъм“

          Красимир Попов -
          Палестинската групировка Хамас остро осъди действията на израелските военноморски сили, които спряха флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. „Това е пиратство и...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Никой не ви е длъжен да ви купува счупените и стари самолети или си чистите боклуците.Жалки изнудвачи сте психари до полуда.Отвпрете си психиатриите и ходете да се ликувате.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions