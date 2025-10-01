Тръмп: Ще настоявам Си Дзинпин да увеличи покупките на американска соя

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще постави въпроса за покупките на американска соя в центъра на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предаде АФП.
Срещата между двамата лидери ще се състои в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), който ще се проведе в Южна Корея в края на октомври. Тръмп също така потвърди намерението си да посети Китай през следващата година.
От началото на годината Вашингтон и Пекин водят търговска война, налагайки си взаимни мита. Макар че беше постигнато примирие, напрежението остава високо.
Тръмп вече заяви, че част от приходите от митата ще бъдат използвани за подпомагане на американските фермери. Той критикува предшественика си Джо Байдън за това, че не е наложил изпълнението на по-ранно търговско споразумение с Китай, което предвиждаше увеличени покупки на американска земеделска продукция.
Засилващият се търговски натиск и митата продължават да тежат върху американските фермери, които разчитат на китайския пазар като основен износен партньор.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще постави въпроса за покупките на американска соя в центъра на предстоящата си среща с китайския лидер Си Дзинпин, предаде АФП.
Срещата между двамата лидери ще се състои в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (APEC), който ще се проведе в Южна Корея в края на октомври. Тръмп също така потвърди намерението си да посети Китай през следващата година.
От началото на годината Вашингтон и Пекин водят търговска война, налагайки си взаимни мита. Макар че беше постигнато примирие, напрежението остава високо.
Тръмп вече заяви, че част от приходите от митата ще бъдат използвани за подпомагане на американските фермери. Той критикува предшественика си Джо Байдън за това, че не е наложил изпълнението на по-ранно търговско споразумение с Китай, което предвиждаше увеличени покупки на американска земеделска продукция.
Засилващият се търговски натиск и митата продължават да тежат върху американските фермери, които разчитат на китайския пазар като основен износен партньор.
Никой не ви е длъжен да ви купува счупените и стари самолети или си чистите боклуците.Жалки изнудвачи сте психари до полуда.Отвпрете си психиатриите и ходете да се ликувате.
Жалко че за Китай си бита карта!
И кочани от царевица. Евроатлантически неОпределени нещастници!!!
ТОЯ СМЕШНИК СЕ ЧУДИ КАК ДА ИЗНУДИ ДРУГИТЕ ДА МУ КУПУВАТ БОКЛУЦИТЕ ……
,Вие верно немате лев вече , почнахте да настоявате 😂
Която е ГМО. Китайците ще се навият, ама друг път. Това не им е Европа на урсулите.
И руски газ и нефт