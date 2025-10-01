НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Трима младежи арестувани за грабеж и опит за нападение в София

          0
          113
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Прокуратурата повдигна обвинения срещу трима младежи – на 15, 17 и 28 години – за извършен грабеж и опит за такъв в София, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -

          На 29 септември, в подлеза под бул. „Ситняково“, тримата са направили опит да отнемат чанта с 2230 лева, като са използвали сила и заплахи.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Малко по-късно, пред входа на училище на ул. „Гео Милев“, те са отнели 250 лева от мъж. Един от тях го е напръскал с лютив спрей в лицето, а друг го е заплашил с побой.

          За деянието законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Двама от обвиняемите са задържани за 48 часа, а третият – за 72 часа. Прокуратурата е внесла искане за постоянно задържане под стража.

          Прокуратурата повдигна обвинения срещу трима младежи – на 15, 17 и 28 години – за извършен грабеж и опит за такъв в София, съобщиха от държавното обвинение.

          - Реклама -

          На 29 септември, в подлеза под бул. „Ситняково“, тримата са направили опит да отнемат чанта с 2230 лева, като са използвали сила и заплахи.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Малко по-късно, пред входа на училище на ул. „Гео Милев“, те са отнели 250 лева от мъж. Един от тях го е напръскал с лютив спрей в лицето, а друг го е заплашил с побой.

          За деянието законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Двама от обвиняемите са задържани за 48 часа, а третият – за 72 часа. Прокуратурата е внесла искане за постоянно задържане под стража.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Полицията разби мини лаборатория за канабис в Карнобат

          Красимир Попов -
          Близо 4 килограма суха канабисова маса и 21 растения са иззети при полицейска акция в Карнобат, съобщи БНТ. Операцията е проведена от служители на Районното...
          Политика

          България търси регионални договори за газ през терминала в Александруполис

          Красимир Попов -
          България работи за осигуряване на дългосрочни доставки на природен газ за страната и съседните държави чрез резервирания капацитет на терминала в гръцкия град Александруполис,...
          Политика

          Съветът на Европа прекрати постмониторинговия диалог с България след 26 години

          Красимир Попов -
          След повече от четвърт век наблюдение, Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението бе взето след гласуване в пленарната зала, където...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions