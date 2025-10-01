Трима младежи арестувани за грабеж и опит за нападение в София

Прокуратурата повдигна обвинения срещу трима младежи – на 15, 17 и 28 години – за извършен грабеж и опит за такъв в София, съобщиха от държавното обвинение.

На 29 септември, в подлеза под бул. „Ситняково“, тримата са направили опит да отнемат чанта с 2230 лева, като са използвали сила и заплахи.

Малко по-късно, пред входа на училище на ул. „Гео Милев“, те са отнели 250 лева от мъж. Един от тях го е напръскал с лютив спрей в лицето, а друг го е заплашил с побой.

За деянието законът предвижда наказание „лишаване от свобода“. Двама от обвиняемите са задържани за 48 часа, а третият – за 72 часа. Прокуратурата е внесла искане за постоянно задържане под стража.