      сряда, 01.10.25
          Трима пияни шофьори заловени в Пазарджишко за денонощие

          Трима водачи, управлявали превозни средства под въздействие на алкохол, са били засечени от органите на реда в Пазарджишка област през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

          При рутинни проверки на служители от РУ-Пазарджик в полезрението на органите на реда попаднали 27-годишен мъж от Пазарджик и 31-годишен жител на село Алеко Константиново. Тестовете с дрегер установили, че и двамата са с концентрация на алкохол над 1,2 промила.

          Най-висока алкохолна проба е отчел 33-годишен мъж от Панагюрище, който причинил леко пътнотранспортно произшествие с мотоциклет. На мястото на инцидента са пристигнали екипи на Спешна помощ и РУ-Панагюрище. При извършения тест с техническо средство, уредът показал почти 3 промила алкохол в издишания въздух.

          Поради медицински причини мъжът не е задържан, но мотоциклетът му е иззет.

          И по трите случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

