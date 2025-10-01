Турски автобус се преобърна в канавка на магистрала „Тракия“

Турски автобус се отклони в канавка на 69-и километър на магистрала „Тракия“ в посока София, съобщиха от ОДМВР-Пазарджик за NOVA. Автобусът е бил празен. На мястото пристигнаха полицаи и пожарна.

Шофьорът е турски гражданин и вероятно е загубил контрол над превозното средство, което е излязло от пътното платно.

Поради изтеглянето на автобуса движението временно се ограничава в една лента. Активната лента е затворена, а трафикът се осъществява в изпреварващата лента и се регулира от „Пътна полиция“.