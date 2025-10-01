Урсула фон дер Лайен планира визита в Сараево на 14 октомври

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, потвърди председателстващата Съвета на министрите на БиХ Боряна Крищо.
- Реклама -
От Делегацията на ЕК в Сараево неофициално уточниха пред Радио Свободна Европа, че визитата се подготвя за 14 октомври, макар че окончателното потвърждение все още предстои.
Посещението се очаква само дни след като Съветът на министрите на БиХ на 30 септември прие проект на Плана за реформи – ключов документ и предварително условие за получаване на около 900 млн. евро под формата на заеми и грантове от Плана за растеж на ЕС.
Визитата на фон дер Лайен ще има символична и практическа стойност, тъй като ще покаже подкрепата на Брюксел за реформаторските усилия на БиХ и ще бъде тест за готовността на страната да ускори евроинтеграцията си.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, потвърди председателстващата Съвета на министрите на БиХ Боряна Крищо.
- Реклама -
От Делегацията на ЕК в Сараево неофициално уточниха пред Радио Свободна Европа, че визитата се подготвя за 14 октомври, макар че окончателното потвърждение все още предстои.
Посещението се очаква само дни след като Съветът на министрите на БиХ на 30 септември прие проект на Плана за реформи – ключов документ и предварително условие за получаване на около 900 млн. евро под формата на заеми и грантове от Плана за растеж на ЕС.
Визитата на фон дер Лайен ще има символична и практическа стойност, тъй като ще покаже подкрепата на Брюксел за реформаторските усилия на БиХ и ще бъде тест за готовността на страната да ускори евроинтеграцията си.
ХАЙДЕ БРАТЯ СЪРБИ, ХИТЛЕРИСКАТА ВНУЧКА ВИ ИДВА, ЗНАЕТЕ ЗАЩО….
БИХТЕ ЛИ Я ПОСРЕЩНАЛИ ПОДОБАВАЩО????
ОЩЕ ПОМНЯ ДУПКИТЕ ПО БЕЛГРАД
ТЕЗИ СЕ ИМАТ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ НАС
…….а дано!
Рептила – унищожител на евро расата
Тая сбръчкана бабичка ще обърка света
This gave me a whole new perspective on something I thought I already understood. Great explanation and flow!