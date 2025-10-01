НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Урсула фон дер Лайен планира визита в Сараево на 14 октомври

          5
          40
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, потвърди председателстващата Съвета на министрите на БиХ Боряна Крищо.

          - Реклама -

          От Делегацията на ЕК в Сараево неофициално уточниха пред Радио Свободна Европа, че визитата се подготвя за 14 октомври, макар че окончателното потвърждение все още предстои.

          Посещението се очаква само дни след като Съветът на министрите на БиХ на 30 септември прие проект на Плана за реформи – ключов документ и предварително условие за получаване на около 900 млн. евро под формата на заеми и грантове от Плана за растеж на ЕС.

          „Работата не е приключила, тъй като документът първо трябва да получи зелена светлина от Европейската комисия“, заяви Крищо.

          Визитата на фон дер Лайен ще има символична и практическа стойност, тъй като ще покаже подкрепата на Брюксел за реформаторските усилия на БиХ и ще бъде тест за готовността на страната да ускори евроинтеграцията си.

          Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, потвърди председателстващата Съвета на министрите на БиХ Боряна Крищо.

          - Реклама -

          От Делегацията на ЕК в Сараево неофициално уточниха пред Радио Свободна Европа, че визитата се подготвя за 14 октомври, макар че окончателното потвърждение все още предстои.

          Посещението се очаква само дни след като Съветът на министрите на БиХ на 30 септември прие проект на Плана за реформи – ключов документ и предварително условие за получаване на около 900 млн. евро под формата на заеми и грантове от Плана за растеж на ЕС.

          „Работата не е приключила, тъй като документът първо трябва да получи зелена светлина от Европейската комисия“, заяви Крищо.

          Визитата на фон дер Лайен ще има символична и практическа стойност, тъй като ще покаже подкрепата на Брюксел за реформаторските усилия на БиХ и ще бъде тест за готовността на страната да ускори евроинтеграцията си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          Красимир Попов -
          Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на...
          Политика

          ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

          Красимир Попов -
          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine. С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС...
          Политика

          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу...

          5 КОМЕНТАРА

          1. ХАЙДЕ БРАТЯ СЪРБИ, ХИТЛЕРИСКАТА ВНУЧКА ВИ ИДВА, ЗНАЕТЕ ЗАЩО….

            БИХТЕ ЛИ Я ПОСРЕЩНАЛИ ПОДОБАВАЩО????

            ОЩЕ ПОМНЯ ДУПКИТЕ ПО БЕЛГРАД
            ТЕЗИ СЕ ИМАТ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ НАС

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions