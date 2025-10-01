Урсула фон дер Лайен планира визита в Сараево на 14 октомври

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Босна и Херцеговина следващата седмица, потвърди председателстващата Съвета на министрите на БиХ Боряна Крищо.

От Делегацията на ЕК в Сараево неофициално уточниха пред Радио Свободна Европа, че визитата се подготвя за 14 октомври, макар че окончателното потвърждение все още предстои.

Посещението се очаква само дни след като Съветът на министрите на БиХ на 30 септември прие проект на Плана за реформи – ключов документ и предварително условие за получаване на около 900 млн. евро под формата на заеми и грантове от Плана за растеж на ЕС.

„Работата не е приключила, тъй като документът първо трябва да получи зелена светлина от Европейската комисия“, заяви Крищо.

Визитата на фон дер Лайен ще има символична и практическа стойност, тъй като ще покаже подкрепата на Брюксел за реформаторските усилия на БиХ и ще бъде тест за готовността на страната да ускори евроинтеграцията си.