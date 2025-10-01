НА ЖИВО
          В Деня на музиката: Кралят на валса празнува рожден ден

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 1 октомври светът празнува силата и красотата на музиката, а заедно с това – и рождения ден на човека, който превърна валса в символ на радост, емоция и вдъхновение за милиони – ненадминатия Андре Рийо.

          Маестрото, наричан с любов Краля на валса, е символ на класическата музика, поднесена по нов, вдъхновяващ и достъпен начин. Със своя легендарен оркестър „Йохан Щраус“, най-големия частен оркестър в света, той създава уникални спектакли, които са далеч повече от концерти – те са празник, в който сцената се превръща в бална зала, а публиката – в част от едно голямо музикално семейство.

          Неговите концерти са известни с размах, красота и емоция. Вълшебни декори, романтични мелодии, шедьоври от класическата музика и любими филмови теми се преплитат в едно неповторимо събитие, което превръща всяка вечер с Андре Рийо в празник на живота. Неслучайно милиони хора по целия свят мечтаят да станат част от това изживяване. Неговите зали са напълно разпродадени по целия свят, а площадът в Маастрихт всяко лято събира хиляди почитатели в 12-те му концерта на открито.

          България също е част от тази магия вече осем години, от първото стъпване на Рийо на българска сцена. През годините той се превърна в любимец на родната публика и е единственият изпълнител, разпродал осем поредни години всички свои концерти в България, с общо над 130 000 зрители. И през февруари 2026г. Маестрото ще дойде за осми път у нас, за да сподели с феновете си красотата на валса, нежността на цигулката и топлината на своето изкуство. Всяко негово гостуване е истинско културно събитие, което събира поколения и доказва, че музиката е най-силният мост между хората.

          Надявам се да видя всички да пеете и да танцувате с мен!”, казва Андре преди всеки свой концерт. И го постига всеки път. Родители, деца, млади и стари… всички танцуват, пеят, смеят се и се прегръщат след този истински празник на сетивата. Всеки зрител заема мястото си в различно настроение, с различни мисли, но всички си тръгват заедно – усмихнати, обединени, вдъхновени от таланта и позитивизма на един човек и неговите музиканти.

          Не е случайно, че рождената му дата съвпада с Международния ден на музиката. Андре Рийо е самото въплъщение на музиката – живо доказателство, че изкуството има силата да обединява и да носи щастие.

          Концертът на Андре Рийо ще бъде в София, на 4-ти февруари 2026 г. в зала „Арена 8888 София”. Билети се продават в системата на Eventim.

