„Възраждане“: Трябва не закриване, а преструктуриране и реален държавен контрол

Скандалът в ДАИ е само част от по-широкия проблем с корупцията в държавните институции. Това заяви на брифинг в парламента депутатът от ПГ на „Възраждане“ Никола Димитров.

„Не е тайна за цялото българско общество, че тези институции си позволяват да си искат рекет", коментира той.

Според Димитров, ако логиката на управляващите е да се закриват органи заради корупция, тогава би трябвало да бъдат премахнати и Министерството на транспорта – принципал на ДАИ, както и други институции като НАП или Агенция „Митници“, а дори и Община Варна, чийто кмет Благомир Коцев е с повдигнато обвинение.

От „Възраждане“ настояват, че вместо закриване трябва да има преструктуриране и реален контрол върху държавните агенции. По думите им прокуратурата трябва да поеме активна роля и да започне разследвания, които да доведат до по-прозрачни контролни органи.

„Време е това правителство да си ходи, защото не може да се справи с корупцията“, заяви Димитров.

Той определи боди камерите като частично решение и предупреди, че без ефективен контрол те ще се превърнат в източник на оправдания – „човекът не е знаел как да я пусне“ или „имало страничен шум“.

Депутатът подчерта, че истинската реформа изисква наказания за висшите ръководства на агенциите, а не само за ниските нива на администрацията.

На въпрос кога „Възраждане“ ще представи мотивите си за предстоящия вот на недоверие заради безводието в страната, Димитров отказа да отговори, аргументирайки се, че темата на брифинга е корупцията в ДАИ.