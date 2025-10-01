НА ЖИВО
          „Възраждане": Трябва не закриване, а преструктуриране и реален държавен контрол

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Скандалът в ДАИ е само част от по-широкия проблем с корупцията в държавните институции. Това заяви на брифинг в парламента депутатът от ПГ на „Възраждане“ Никола Димитров.

          „Не е тайна за цялото българско общество, че тези институции си позволяват да си искат рекет“, коментира той.

          Според Димитров, ако логиката на управляващите е да се закриват органи заради корупция, тогава би трябвало да бъдат премахнати и Министерството на транспорта – принципал на ДАИ, както и други институции като НАП или Агенция „Митници“, а дори и Община Варна, чийто кмет Благомир Коцев е с повдигнато обвинение.

          От „Възраждане“ настояват, че вместо закриване трябва да има преструктуриране и реален контрол върху държавните агенции. По думите им прокуратурата трябва да поеме активна роля и да започне разследвания, които да доведат до по-прозрачни контролни органи.

          „Време е това правителство да си ходи, защото не може да се справи с корупцията“, заяви Димитров.

          Той определи боди камерите като частично решение и предупреди, че без ефективен контрол те ще се превърнат в източник на оправдания – „човекът не е знаел как да я пусне“ или „имало страничен шум“.

          Депутатът подчерта, че истинската реформа изисква наказания за висшите ръководства на агенциите, а не само за ниските нива на администрацията.

          На въпрос кога „Възраждане“ ще представи мотивите си за предстоящия вот на недоверие заради безводието в страната, Димитров отказа да отговори, аргументирайки се, че темата на брифинга е корупцията в ДАИ.

          17 КОМЕНТАРА

          1. Уважаеми Българи,
            Колко пъти сме чували една и съща история? Спира те инспектор, гледа те в очите и вместо закон ти предлага сделка, ухилен лукаво с жълтите си проредени зъбки. Това не е държава, това е унижение. Държавната автомобилна инспекция – ДАИ – трябваше да пази нашите пътища. А се превърна в символ на срам, рекет и безнаказаност.
            Днес ние казваме ясно: стигна толкова!Закриването на ДАИ не е каприз. Това е акт на справедливост. Това е ножът, който трябва да прекъсне корупционния възел, стегнал гърлото на цялото общество.
            Вижте ги – институциите ни приличат на клубове на старци, връстници на Мерилин Монро. Седят си на притоплените седалки, завират еврото е шумящи пликове, пазят си привилегиите и ни убеждават, че „така е било винаги“. Не! Миналото няма право да диктува бъдещето ни.
            Когато една институция се превърне в корупционна крепост, тя не се реформира. Тя се събаря. И върху същото място се строи ново, прозрачно и честно управление – дигитално, модерно, отворено към хората.
            Това не е просто битка срещу подкупите. Това е битка за достойнството ни като нация. Ако не сложим край на тази порочна практика, ние ще предадем собственото си бъдеще.
            Затова казвам ясно и високо: ДАИ трябва да си отиде!За да дойде България, в която законът не е пазарлък, а чест; в която институциите не са клубове на миналото, а гаранция за бъдещето.
            Благодаря!

          2. Уважаеми Българи,
            Колко пъти сме чували една и съща история? Спира те инспектор, гледа те в очите и вместо закон ти предлага сделка, ухилен лукаво с жълтите си проредени зъбки. Това не е държава, това е унижение. Държавната автомобилна инспекция – ДАИ – трябваше да пази нашите пътища. А се превърна в символ на срам, рекет и безнаказаност.
            Днес ние казваме ясно: стигна толкова!Закриването на ДАИ не е каприз. Това е акт на справедливост. Това е ножът, който трябва да прекъсне корупционния възел, стегнал гърлото на цялото общество.
            Вижте ги – институциите ни приличат на клубове на старци, връстници на Мерилин Монро. Седят си на притоплените седалки, завират еврото е шумящи пликове, пазят си привилегиите и ни убеждават, че „така е било винаги“. Не! Миналото няма право да диктува бъдещето ни.
            Когато една институция се превърне в корупционна крепост, тя не се реформира. Тя се събаря. И върху същото място се строи ново, прозрачно и честно управление – дигитално, модерно, отворено към хората.
            Това не е просто битка срещу подкупите. Това е битка за достойнството ни като нация. Ако не сложим край на тази порочна практика, ние ще предадем собственото си бъдеще.
            Затова казвам ясно и високо: ДАИ трябва да си отиде!За да дойде България, в която законът не е пазарлък, а чест; в която институциите не са клубове на миналото, а гаранция за бъдещето.
            Благодаря!

          4. Да закриваме вече тази „Д“ържава, мили ми смехурковци. Намерих го във виртуалното пространство: „Когато разбереш, че си безсилен пред коалиции от НПО-та, ОПГ-та, време е за РПГ-та.“….

          6. Всичко трябва да се закрие и да се започне от кота 0. Дотук ни докара Европата и слугите И в България.

          8. Закривайте и държавата така или иначе не работи! Но , от 1/1/26 и това ще се случи. Така , че не остана много време. Да влиза € и да се свършва.

          10. Моляви!!!!!!
            Не така грубо, как тъй ще уволняват!!!!!!
            Ако се започне с уволнения ама Моляви, няма да има кой да гласува под строй за партията ти майка ти баща
            Те нали са надули администрацията – за гласоподаватели

          12. Николай Димитров трябва да махни какво е ДАЙ ИСКАТ ТИ СИ НЕ МОЖЕШ ПРАВИШ САМО ПРАВИТЕЛСТВО УПРАВЛЯВАШ ТИ КАКВ ЗАПОВЕД ЛИ ПРИСТАК НУЛА ГОЛА ВОДА МАХНИ СИ ОТИВАЙ НЯМАШ БРАВО ЕВРОТО

            • Pavel Cho НЕ прехвърляне на кадрите им в други структури!- уволнение,биз право на работа в тази сфера- некадърни,крадливи,некелтурни,ограничени,без чужди езици- структурата на мафията в България!!!

