„Велодром“ на крака, Марсилия разката Аякс

Френският Олимпик Марсилия размаза с 4:0 нидерландския гранд Аякс на своя „Велодром“ във втори кръг от основната фаза на Шампионска лига. „Фокейците“ решиха всичко в първите 26 минути, след които резултатът бе 3:0.

В шестата минута Игор Пайшао получи брилянтен вертикален пас зад гърба на отбраната, но и завършващият му удар, попаднал в долния десен ъгъл, бе изключително добър – 1:0. Шест минути по-късно Пайшао се разписа за втори път за 2:0.

В 26-ата минута Мейсън Грийнууд направи преднината на ОМ „класическа“. Левичарят получи пас от Пиер-Емерик Обамеянг и хладнокръвно завърши във вратата на амстердамци – 3:0.

До почивката домакините се разминаха с гола в още няколко ситуации, а Аякс трудно оцеляваше под напора на френските атакуващи футболисти.

В 52-ата минута Пайшао добави и асистенция към двете си попадения. Бразилецът подаде на ветерана Обамеянг, който отказа вратаря Вичеслав Ярош с безпощаден изстрел в долния ляв ъгъл – 4:0.

До финалните минути мачът просто се доиграваше. Единствен Оливер Едвардсен застраши Херонимо Рули с изстрел, минал до една от гредите на вратаря.

Победата е първа за Марсилия в това издание на Шампионска лига. Възпитаниците на Роберто Де Дзерби са с 3 точки, докато Аякс на Джони хейтинга е на дъното в класирането на ШЛ с 0 т. и голова разлика 0:6.