НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          „Велодром“ на крака, Марсилия разката Аякс

          „Фокейците“ решиха всичко в първите 26 минути, след които резултатът бе 3:0

          0
          5
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Френският Олимпик Марсилия размаза с 4:0 нидерландския гранд Аякс на своя „Велодром“ във втори кръг от основната фаза на Шампионска лига. „Фокейците“ решиха всичко в първите 26 минути, след които резултатът бе 3:0.

          - Реклама -

          В шестата минута Игор Пайшао получи брилянтен вертикален пас зад гърба на отбраната, но и завършващият му удар, попаднал в долния десен ъгъл, бе изключително добър – 1:0. Шест минути по-късно Пайшао се разписа за втори път за 2:0.

          В 26-ата минута Мейсън Грийнууд направи преднината на ОМ „класическа“. Левичарят получи пас от Пиер-Емерик Обамеянг и хладнокръвно завърши във вратата на амстердамци – 3:0.

          До почивката домакините се разминаха с гола в още няколко ситуации, а Аякс трудно оцеляваше под напора на френските атакуващи футболисти.

          В 52-ата минута Пайшао добави и асистенция към двете си попадения. Бразилецът подаде на ветерана Обамеянг, който отказа вратаря Вичеслав Ярош с безпощаден изстрел в долния ляв ъгъл – 4:0.

          До финалните минути мачът просто се доиграваше. Единствен Оливер Едвардсен застраши Херонимо Рули с изстрел, минал до една от гредите на вратаря. 

          Победата е първа за Марсилия в това издание на Шампионска лига. Възпитаниците на Роберто Де Дзерби са с 3 точки, докато Аякс на Джони хейтинга е на дъното в класирането на ШЛ с 0 т. и голова разлика 0:6.

          Френският Олимпик Марсилия размаза с 4:0 нидерландския гранд Аякс на своя „Велодром“ във втори кръг от основната фаза на Шампионска лига. „Фокейците“ решиха всичко в първите 26 минути, след които резултатът бе 3:0.

          - Реклама -

          В шестата минута Игор Пайшао получи брилянтен вертикален пас зад гърба на отбраната, но и завършващият му удар, попаднал в долния десен ъгъл, бе изключително добър – 1:0. Шест минути по-късно Пайшао се разписа за втори път за 2:0.

          В 26-ата минута Мейсън Грийнууд направи преднината на ОМ „класическа“. Левичарят получи пас от Пиер-Емерик Обамеянг и хладнокръвно завърши във вратата на амстердамци – 3:0.

          До почивката домакините се разминаха с гола в още няколко ситуации, а Аякс трудно оцеляваше под напора на френските атакуващи футболисти.

          В 52-ата минута Пайшао добави и асистенция към двете си попадения. Бразилецът подаде на ветерана Обамеянг, който отказа вратаря Вичеслав Ярош с безпощаден изстрел в долния ляв ъгъл – 4:0.

          До финалните минути мачът просто се доиграваше. Единствен Оливер Едвардсен застраши Херонимо Рули с изстрел, минал до една от гредите на вратаря. 

          Победата е първа за Марсилия в това издание на Шампионска лига. Възпитаниците на Роберто Де Дзерби са с 3 точки, докато Аякс на Джони хейтинга е на дъното в класирането на ШЛ с 0 т. и голова разлика 0:6.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Автогол в добавеното време донесе точка на Тотнъм в Норвегия

          Станимир Бакалов -
          Тотнъм измъкна равенство 2:2 в гостуването си на коравия тим на Бодьо/Глимт в мач от втория кръг на основната фаза на Шампионскат алига. Домакините...
          Спорт

          Атлетико Мадрид разби Айнтрахт Франкфурт

          Станимир Бакалов -
          Атлетико Мадрид записа първа победа в основната фаза на Шампионската лига, след като спечели домакинството си на Айнтрахт Франкфурт с 5:1. Антоан Гризман отбеляза...
          Спорт

          Галатасарай спря атаката на Ливърпул и заслужено победи

          Станимир Бакалов -
          Галатасарай победи Ливърпул с 1:0 като домакин в двубой от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци направиха слаб мач и победата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions