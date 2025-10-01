Военни водолазни екипи провеждат съвместна тренировка на язовир Искър

Водолазните екипи на Служба „Военна полиция“, Сухопътните войски и Военноморските сили започнаха ежегодната си съвместна тренировка на язовир Искър. Учението се провежда в периода от 29 септември до 10 октомври.

В рамките на водолазната подготовка се изпълняват задачи като прокарване на пътна нишка и придвижване по нея, търсене и изваждане на предмет (веществено доказателство) от водоема по кръгов и паралелен способ, както и действия по спасяване на бедстващ водолаз.

В съвместната подготовка участват военнослужещи от Регионална служба „Военна полиция“ – Варна, Сухопътните войски – с представители от Втора Тунджанска механизирана бригада и 55-ти инженерен полк, както и инженерни подразделения на Военноморските сили.

Ръководител на групата е майор Диан Стоянов от Регионалната служба „Военна полиция“ – Варна. В този състав водолазните екипи провеждат съвместни тренировки от 2012 г. насам.

Леководолазните спускания се извършват на Учебно-тренировъчната и мобилизационна база „Искър“ на Служба „Военна полиция“, при стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност.