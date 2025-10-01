НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Военни водолазни екипи провеждат съвместна тренировка на язовир Искър

          1
          15
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Водолазните екипи на Служба „Военна полиция“, Сухопътните войски и Военноморските сили започнаха ежегодната си съвместна тренировка на язовир Искър. Учението се провежда в периода от 29 септември до 10 октомври.

          - Реклама -

          В рамките на водолазната подготовка се изпълняват задачи като прокарване на пътна нишка и придвижване по нея, търсене и изваждане на предмет (веществено доказателство) от водоема по кръгов и паралелен способ, както и действия по спасяване на бедстващ водолаз.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          В съвместната подготовка участват военнослужещи от Регионална служба „Военна полиция“ – Варна, Сухопътните войски – с представители от Втора Тунджанска механизирана бригада и 55-ти инженерен полк, както и инженерни подразделения на Военноморските сили.

          Ръководител на групата е майор Диан Стоянов от Регионалната служба „Военна полиция“ – Варна. В този състав водолазните екипи провеждат съвместни тренировки от 2012 г. насам.

          Леководолазните спускания се извършват на Учебно-тренировъчната и мобилизационна база „Искър“ на Служба „Военна полиция“, при стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност.

          Водолазните екипи на Служба „Военна полиция“, Сухопътните войски и Военноморските сили започнаха ежегодната си съвместна тренировка на язовир Искър. Учението се провежда в периода от 29 септември до 10 октомври.

          - Реклама -

          В рамките на водолазната подготовка се изпълняват задачи като прокарване на пътна нишка и придвижване по нея, търсене и изваждане на предмет (веществено доказателство) от водоема по кръгов и паралелен способ, както и действия по спасяване на бедстващ водолаз.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          В съвместната подготовка участват военнослужещи от Регионална служба „Военна полиция“ – Варна, Сухопътните войски – с представители от Втора Тунджанска механизирана бригада и 55-ти инженерен полк, както и инженерни подразделения на Военноморските сили.

          Ръководител на групата е майор Диан Стоянов от Регионалната служба „Военна полиция“ – Варна. В този състав водолазните екипи провеждат съвместни тренировки от 2012 г. насам.

          Леководолазните спускания се извършват на Учебно-тренировъчната и мобилизационна база „Искър“ на Служба „Военна полиция“, при стриктно спазване на мерките за безопасност и сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Съдебно-медицинската експертиза: Няма данни за сексуално насилие над детето от Каблешково

          Марияна Стойчева -
          Готови са заключенията от назначената съдебно-медицинска експертиза по случая с 4-годишното момиче от детска градина „Радост“ в Каблешково. Според документа към момента не са...
          Крими

          Трима младежи арестувани за грабеж и опит за нападение в София

          Новинарски Екип -
          Прокуратурата повдигна обвинения срещу трима младежи – на 15, 17 и 28 години – за извършен грабеж и опит за такъв в София, съобщиха от държавното обвинение.
          Крими

          ЕС конфискувал фалшиви стоки на стойност 3,8 милиарда евро

          Новинарски Екип -
          През изминалата година в Европейския съюз са били конфискувани 112 милиона фалшиви стоки на обща стойност 3,8 милиарда евро, съобщи днес Европейската комисия.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions