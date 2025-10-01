Волен Сидеров: Децата на номенклатурата станаха демократи и евроатлантици

В предаването „Контра“ лидерът на „Атака“ Волен Сидеров коментира ролята на екологичните движения в края на 80-те години и тяхната връзка с политическия преход.
Той припомни появата на „Екогласност“ през 1989 г., което според него е било сред първите неформални сдружения, но с участието на наследници на комунистическата върхушка.
По думите му именно „Екогласност“ е спряло проекта „Рила–Места“, който е трябвало да осигури водопровод от Рила.
