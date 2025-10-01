НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Волен Сидеров: Децата на номенклатурата станаха демократи и евроатлантици

          0
          16
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Сподели
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ лидерът на „Атака“ Волен Сидеров коментира ролята на екологичните движения в края на 80-те години и тяхната връзка с политическия преход.

          - Реклама -

          Той припомни появата на „Екогласност“ през 1989 г., което според него е било сред първите неформални сдружения, но с участието на наследници на комунистическата върхушка.

          „Там бяха синове и дъщери на комунистическата номенклатура, те всички сега работят в централи на Сорос в Западна Европа“, заяви Сидеров.

          По думите му именно „Екогласност“ е спряло проекта „Рила–Места“, който е трябвало да осигури водопровод от Рила.

          „Всички деца на номенклатура комунистическа станаха демократи и евроатлантици. Бяхме наивни тогава да викаме СДС и да смятаме, че свободата е дошла“, добави той.

          В предаването „Контра“ лидерът на „Атака“ Волен Сидеров коментира ролята на екологичните движения в края на 80-те години и тяхната връзка с политическия преход.

          - Реклама -

          Той припомни появата на „Екогласност“ през 1989 г., което според него е било сред първите неформални сдружения, но с участието на наследници на комунистическата върхушка.

          „Там бяха синове и дъщери на комунистическата номенклатура, те всички сега работят в централи на Сорос в Западна Европа“, заяви Сидеров.

          По думите му именно „Екогласност“ е спряло проекта „Рила–Места“, който е трябвало да осигури водопровод от Рила.

          „Всички деца на номенклатура комунистическа станаха демократи и евроатлантици. Бяхме наивни тогава да викаме СДС и да смятаме, че свободата е дошла“, добави той.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Павлов: Интересът на „Елиът Мениджмънт“ към Балкански поток не е случаен

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Пламен Павлов коментира темата за транзита на руски газ през България и международните енергийни интереси. По думите му държавното предприятие Булгартрансгаз...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и въпроси за националната сигурност

          Красимир Попов -
          В четвъртък Народното събрание ще проведе интензивен законодателен ден с редица важни точки в дневния ред, предаде БГНЕС. На първо четене ще бъдат гласувани: промените в...
          Политика

          Атанас Зафиров сред основните лектори на Европейската платформа за ромското включване в Брюксел

          Красимир Попов -
          Заместник министър-председателят Атанас Зафиров, който е и председател на Националния съвет по етническите и демографските въпроси, ще бъде сред ключовите участници в 18-ата среща...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions