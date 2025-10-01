НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Временна организация на движението на АМ „Тракия“ в участъци от Стара Загора и Ямбол

          0
          131
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          От 1 до 3 октомври движението в два участъка от магистрала „Тракия“ в област Стара Загора ще се осъществява в активните ленти, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          - Реклама -

          🔹 На 1 и 2 октомври от 8:00 ч. до 18:00 ч., както и на 3 октомври от 8:00 ч. до 12:00 ч., движението при 207-ми и 218-и километър ще бъде ограничено в изпреварващите ленти, като трафикът ще преминава само в активните.

          🔹 Промяната в организацията се налага заради изграждане на „прозорец“ в средната разделителна ивица, който ще позволи преминаване между платната при бъдещи ремонтни дейности по асфалтовата настилка, уточняват от АПИ.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Днес ще продължи изкърпването на трасето между 285-и и 289-и километър на АМ „Тракия“ в област Ямбол, в посока Бургас. Работата ще се извършва в интервала от 7:00 ч. до 19:00 ч.

          🔹 При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще бъде пренасочван в изпреварващата лента.

          От 23 септември започнаха превантивни ремонти в платното за Бургас, обхващащи участъци от магистралата на територията на областите Пазарджик и Сливен.

          От 1 до 3 октомври движението в два участъка от магистрала „Тракия“ в област Стара Загора ще се осъществява в активните ленти, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          - Реклама -

          🔹 На 1 и 2 октомври от 8:00 ч. до 18:00 ч., както и на 3 октомври от 8:00 ч. до 12:00 ч., движението при 207-ми и 218-и километър ще бъде ограничено в изпреварващите ленти, като трафикът ще преминава само в активните.

          🔹 Промяната в организацията се налага заради изграждане на „прозорец“ в средната разделителна ивица, който ще позволи преминаване между платната при бъдещи ремонтни дейности по асфалтовата настилка, уточняват от АПИ.

          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Днес ще продължи изкърпването на трасето между 285-и и 289-и километър на АМ „Тракия“ в област Ямбол, в посока Бургас. Работата ще се извършва в интервала от 7:00 ч. до 19:00 ч.

          🔹 При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще бъде пренасочван в изпреварващата лента.

          От 23 септември започнаха превантивни ремонти в платното за Бургас, обхващащи участъци от магистралата на територията на областите Пазарджик и Сливен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Проф. Вълчев към студентите: Борбата за правото изисква постоянни усилия

          Камелия Григорова -
          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ даде официален старт на академичната 2025/2026 година. В аудитория 272 на Ректората бе открита учебната година на Юридическия факултет...
          Общество

          Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

          Камелия Григорова -
          Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е...
          Инциденти

          Пожар изпепели 40 декара лозе край Долно Линево

          Новинарски Екип -
          Пожар край село Долно Линево, община Лом, е унищожил 40 декара лозови насаждения, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions