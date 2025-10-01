Временна организация на движението на АМ „Тракия“ в участъци от Стара Загора и Ямбол

От 1 до 3 октомври движението в два участъка от магистрала „Тракия“ в област Стара Загора ще се осъществява в активните ленти, съобщиха от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

🔹 На 1 и 2 октомври от 8:00 ч. до 18:00 ч., както и на 3 октомври от 8:00 ч. до 12:00 ч., движението при 207-ми и 218-и километър ще бъде ограничено в изпреварващите ленти, като трафикът ще преминава само в активните.

🔹 Промяната в организацията се налага заради изграждане на „прозорец“ в средната разделителна ивица, който ще позволи преминаване между платната при бъдещи ремонтни дейности по асфалтовата настилка, уточняват от АПИ.

Днес ще продължи изкърпването на трасето между 285-и и 289-и километър на АМ „Тракия“ в област Ямбол, в посока Бургас. Работата ще се извършва в интервала от 7:00 ч. до 19:00 ч.

🔹 При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще бъде пренасочван в изпреварващата лента.

От 23 септември започнаха превантивни ремонти в платното за Бургас, обхващащи участъци от магистралата на територията на областите Пазарджик и Сливен.