Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, който с АТВ помете петима души в курорта Слънчев бряг, доказа, че той е управлявал под въздействие на наркотични вещества.

По информация на bTV пробата е извършена във Варна по искане на защитата на обвиняемия. Въпреки надеждите на адвокатите, резултатите потвърдиха първоначалните данни.

Окръжната прокуратура в Бургас вече предяви ново, по-тежко обвинение срещу Бургазлиев. По информация на медията разследването е в своята финална фаза, като е изготвена и автотехническата експертиза.

Трагичният инцидент отне живота на 38-годишната Христина, която издъхна след продължителна кома. Най-тежко пострада и нейният 4-годишен син Марти. Вчера детето беше изписано от „Пирогов“, но му предстои дълга рехабилитация.

Близките му разказват, че тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни самостоятелно.