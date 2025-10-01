НА ЖИВО
          Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран

          2
          229
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, който с АТВ помете петима души в курорта Слънчев бряг, доказа, че той е управлявал под въздействие на наркотични вещества.

          По информация на bTV пробата е извършена във Варна по искане на защитата на обвиняемия. Въпреки надеждите на адвокатите, резултатите потвърдиха първоначалните данни.

          Добри новини: Изписаха от болницата 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг Добри новини: Изписаха от болницата 4-годишния Марти, прегазен от АТВ в Слънчев бряг

          Окръжната прокуратура в Бургас вече предяви ново, по-тежко обвинение срещу Бургазлиев. По информация на медията разследването е в своята финална фаза, като е изготвена и автотехническата експертиза.

          Трагичният инцидент отне живота на 38-годишната Христина, която издъхна след продължителна кома. Най-тежко пострада и нейният 4-годишен син Марти. Вчера детето беше изписано от „Пирогов“, но му предстои дълга рехабилитация.

          Близките му разказват, че тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни самостоятелно.

          Стотици опечалени изпратиха Христина, загинала след инцидента с АТВ Стотици опечалени изпратиха Христина, загинала след инцидента с АТВ

          - Реклама -

          2 КОМЕНТАРА

          1. ЗАЩО?
            ЗАЩО ТЕЗИ ДЕЦА ВЗЕМАТ ТЕЗИ НАРКОТИЦИ И УНИЩОЖАВАТ ЖИВОТА СИ?
            ЗАЩО?
            ЗАЩО?
            МНОГО СА !МНОГО СА!…..
            😭

          2. Някой да се съмнявал в това? Това полицейско синче си е мислел,че е хванал бога за х0я !

