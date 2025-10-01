Втора кръвна проба: Катастрофиралият с АТВ в Слънчев бряг е бил дрогиран

И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев, който с АТВ помете петима души в курорта Слънчев бряг, доказа, че той е управлявал под въздействие на наркотични вещества.
По информация на bTV пробата е извършена във Варна по искане на защитата на обвиняемия. Въпреки надеждите на адвокатите, резултатите потвърдиха първоначалните данни.
Окръжната прокуратура в Бургас вече предяви ново, по-тежко обвинение срещу Бургазлиев. По информация на медията разследването е в своята финална фаза, като е изготвена и автотехническата експертиза.
Трагичният инцидент отне живота на 38-годишната Христина, която издъхна след продължителна кома. Най-тежко пострада и нейният 4-годишен син Марти. Вчера детето беше изписано от „Пирогов“, но му предстои дълга рехабилитация.
Близките му разказват, че тепърва ще се учи да говори и все още не може да се храни самостоятелно.
Някой да се съмнявал в това? Това полицейско синче си е мислел,че е хванал бога за х0я !