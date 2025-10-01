За кратко затвориха Октоберфест след взривовете в Мюнхен, МВнР с препоръка към българите

Полицейските власти в Мюнхен обявиха тревога заради заплаха от взривове, което доведе до временно затваряне на Октоберфест, съобщи Ситуационният център на българското Министерство на външните работи.
Часове по-рано пожар и експлозии разтърсиха сграда в северната част на града. В резултат на инцидента движението на обществения транспорт е сериозно затруднено – множество линии са затворени или пренасочени.
От МВнР призовават българските граждани в Мюнхен да избягват места с масово струпване на хора и стриктно да следват препоръките на местните власти.
Заплаха за бомба
Организаторите на най-големия бирен фестивал в света съобщиха по-рано, че е получена „заплаха за бомба“. Това наложи прекъсването на празника и евакуация на посетители от терена Терезиенвизе, където ежегодно се провежда Октоберфест.
Облекчение за мюнхенци и туристите
По-късно кметът на Мюнхен Дитер Ройтер обяви, че полицията е проверила ситуацията и е дала зелена светлина за възобновяване на фестивала от 17:30 ч. местно време.
Според местните власти, германецът, заподозрян за заплахата, се е самоубил, след като преди това е подпалил семейния си дом.
