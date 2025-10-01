НА ЖИВО
      сряда, 01.10.25
          За кратко затвориха Октоберфест след взривовете в Мюнхен, МВнР с препоръка към българите

          Никола Павлов
          Полицейските власти в Мюнхен обявиха тревога заради заплаха от взривове, което доведе до временно затваряне на Октоберфест, съобщи Ситуационният център на българското Министерство на външните работи.

          Часове по-рано пожар и експлозии разтърсиха сграда в северната част на града. В резултат на инцидента движението на обществения транспорт е сериозно затруднено – множество линии са затворени или пренасочени.

          От МВнР призовават българските граждани в Мюнхен да избягват места с масово струпване на хора и стриктно да следват препоръките на местните власти.

          ЕКШЪН: Стрелба и взривове в Мюнхен, има убит ЕКШЪН: Стрелба и взривове в Мюнхен, има убит

          Заплаха за бомба

          Организаторите на най-големия бирен фестивал в света съобщиха по-рано, че е получена „заплаха за бомба“. Това наложи прекъсването на празника и евакуация на посетители от терена Терезиенвизе, където ежегодно се провежда Октоберфест.

          Облекчение за мюнхенци и туристите

          По-късно кметът на Мюнхен Дитер Ройтер обяви, че полицията е проверила ситуацията и е дала зелена светлина за възобновяване на фестивала от 17:30 ч. местно време.

          „Полицията провери ситуацията и даде зелена светлина“, заяви Ройтер в публикация в Instagram.

          Според местните власти, германецът, заподозрян за заплахата, се е самоубил, след като преди това е подпалил семейния си дом.

