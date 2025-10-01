Започват безплатни прегледи за рак на гърдата в Бургас

През целия месец октомври Комплексният онкологичен център – Бургас отново провежда традиционната кампания за ранна диагностика и профилактика на рака на гърдата. Инициативата носи името „Бялата лястовица“ и включва безплатни консултации с хирург.

Кампанията е насочена към жени на възраст между 35 и 50 години, които имат фамилна обремененост – случаи на рак на гърдата при баби, майки или лели по майчина линия. Прегледите ще бъдат извършвани чрез палпация на млечната жлеза и регионалните лимфни възли. При необходимост ще се назначават допълнителни изследвания – ехография или мамография.

Консултациите ще се провеждат от 1 до 31 октомври 2025 г., всеки понеделник, сряда и петък, в часовия диапазон 12:30 – 13:00 ч. в Хирургичен кабинет №204 на Диагностично-консултативния блок в КОЦ – Бургас.

Желаещите могат да се запишат за безплатен преглед на телефон 056/82 01 42 или на място в поликлиниката на онкологичния център.

Организаторите напомнят, че ранната диагностика е ключова за успешното лечение на заболяването и призовават жените да се възползват от предоставената възможност.