      сряда, 01.10.25
          Започват безплатни прегледи за рак на гърдата в Бургас

          Камелия Григорова
          През целия месец октомври Комплексният онкологичен център – Бургас отново провежда традиционната кампания за ранна диагностика и профилактика на рака на гърдата. Инициативата носи името „Бялата лястовица“ и включва безплатни консултации с хирург.

          Кампанията е насочена към жени на възраст между 35 и 50 години, които имат фамилна обремененост – случаи на рак на гърдата при баби, майки или лели по майчина линия. Прегледите ще бъдат извършвани чрез палпация на млечната жлеза и регионалните лимфни възли. При необходимост ще се назначават допълнителни изследвания – ехография или мамография.

          Консултациите ще се провеждат от 1 до 31 октомври 2025 г., всеки понеделник, сряда и петък, в часовия диапазон 12:30 – 13:00 ч. в Хирургичен кабинет №204 на Диагностично-консултативния блок в КОЦ – Бургас.

          Желаещите могат да се запишат за безплатен преглед на телефон 056/82 01 42 или на място в поликлиниката на онкологичния център.

          Организаторите напомнят, че ранната диагностика е ключова за успешното лечение на заболяването и призовават жените да се възползват от предоставената възможност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицията откри избягало дете от социален дом и издирван свидетел в Кюстендил

          Новинарски Екип -
          Дете, избягало от социална институция в Дупница, беше открито от полицията в Кюстендил, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.
          Общество

          Проф. Вълчев към студентите: Борбата за правото изисква постоянни усилия

          Камелия Григорова -
          Софийският университет „Св. Климент Охридски“ даде официален старт на академичната 2025/2026 година. В аудитория 272 на Ректората бе открита учебната година на Юридическия факултет...
          Общество

          Столична община стартира мащабен проект за подмяна на отоплителни уреди

          Камелия Григорова -
          Започва изпълнението на нов проект за по-чист въздух в София чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво в домакинствата. Договорът за реализация е...

