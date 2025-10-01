НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 02.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Заради атентата срещу него: Фицо пропуска срещите на върха в Копенхаген

          7
          176
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Словашкият премиер Роберт Фицо не успя да замине за Копенхаген, където днес започнаха срещите на върха на Европейския съюз и Европейската политическа общност. Това съобщиха от правителствената канцелария в Братислава, цитирани от агенция ТАСР.

          - Реклама -

          Премиерът се извинява, че не присъства на неофициалните срещи на високо равнище на Европейския съвет и на Европейската политическа общност поради здравословни проблеми, свързани с опита за убийство срещу него“, заяви говорителят на правителствената канцелария Александър Ковач.

          ЕК преведе на Украйна 4 милиарда евро от замразените руски активи ЕК преведе на Украйна 4 милиарда евро от замразените руски активи

          Дневният ред в Копенхаген

          Лидерите на ЕС обсъждат днес укрепването на общата европейска отбрана и подкрепата за Украйна.

          Утре е предвидена седмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПО), на която са поканени представители на 47 държави от европейския континент.

          По думите на говорителя Ковач, основни теми ще бъдат:

          • войната в Украйна и европейската сигурност,
          • укрепването на отбранителния капацитет,
          • миграцията,
          • хибридните заплахи,
          • икономическата сигурност.
          Атентатът срещу Фицо: Започва процесът срещу обвиняемия Атентатът срещу Фицо: Започва процесът срещу обвиняемия

          Словашкият премиер Роберт Фицо не успя да замине за Копенхаген, където днес започнаха срещите на върха на Европейския съюз и Европейската политическа общност. Това съобщиха от правителствената канцелария в Братислава, цитирани от агенция ТАСР.

          - Реклама -

          Премиерът се извинява, че не присъства на неофициалните срещи на високо равнище на Европейския съвет и на Европейската политическа общност поради здравословни проблеми, свързани с опита за убийство срещу него“, заяви говорителят на правителствената канцелария Александър Ковач.

          ЕК преведе на Украйна 4 милиарда евро от замразените руски активи ЕК преведе на Украйна 4 милиарда евро от замразените руски активи

          Дневният ред в Копенхаген

          Лидерите на ЕС обсъждат днес укрепването на общата европейска отбрана и подкрепата за Украйна.

          Утре е предвидена седмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПО), на която са поканени представители на 47 държави от европейския континент.

          По думите на говорителя Ковач, основни теми ще бъдат:

          • войната в Украйна и европейската сигурност,
          • укрепването на отбранителния капацитет,
          • миграцията,
          • хибридните заплахи,
          • икономическата сигурност.
          Атентатът срещу Фицо: Започва процесът срещу обвиняемия Атентатът срещу Фицо: Започва процесът срещу обвиняемия

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция: Действията на Израел срещу флотилията за Газа са „терористичен акт“

          Красимир Попов -
          Турция остро осъди израелската операция срещу флотилията Global Sumud, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа, определяйки я като „терористичен акт, който застрашава живота на...
          Политика

          ЕК отпусна нов транш от 4 млрд. евро за Украйна – общата подкрепа вече е 178 млрд.

          Красимир Попов -
          Европейската комисия преведе деветия транш от макрофинансова помощ за Украйна на стойност 4 милиарда евро, съобщи RBC-Ukraine. С днешното плащане общата финансова подкрепа на ЕС...
          Политика

          Мицотакис: Европа трябва да изгради „защитна стена срещу дронове“

          Красимир Попов -
          Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз да мобилизира своите ресурси в подкрепа на общи европейски отбранителни проекти, включително изграждането на „защитна стена срещу...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Krasi Djutev ей сладур мн си смел, със сигурност те дупят тавариш бляда 🙂 гузен. негонен бяга мушмулко :****

          2. Той е от малкото лидери,които виждат и разбират какво става и има смелостта да кажат това.

          6. По-добре без него, а и по-принцип винаги е супер без коленопреклонни безгръбначни страхливи мекотела

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions