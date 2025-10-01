Заради атентата срещу него: Фицо пропуска срещите на върха в Копенхаген

Словашкият премиер Роберт Фицо не успя да замине за Копенхаген, където днес започнаха срещите на върха на Европейския съюз и Европейската политическа общност. Това съобщиха от правителствената канцелария в Братислава, цитирани от агенция ТАСР.
„Премиерът се извинява, че не присъства на неофициалните срещи на високо равнище на Европейския съвет и на Европейската политическа общност поради здравословни проблеми, свързани с опита за убийство срещу него“, заяви говорителят на правителствената канцелария Александър Ковач.
Дневният ред в Копенхаген
Лидерите на ЕС обсъждат днес укрепването на общата европейска отбрана и подкрепата за Украйна.
Утре е предвидена седмата среща на високо равнище на Европейската политическа общност (ЕПО), на която са поканени представители на 47 държави от европейския континент.
По думите на говорителя Ковач, основни теми ще бъдат:
войната в Украйна и европейската сигурност,
укрепването на отбранителния капацитет,
миграцията,
хибридните заплахи,
икономическата сигурност.
Krasi Djutev ей сладур мн си смел, със сигурност те дупят тавариш бляда 🙂 гузен. негонен бяга мушмулко :****
Той е от малкото лидери,които виждат и разбират какво става и има смелостта да кажат това.
По какво се отличава колаборанта Фицо от колаборанта Тисо?
високо-само-поставилите се в Копелхакен пак какви бълвочи забъркват?
Браво на Фицо, не е като нашите продажници… Урсула да го духа
По-добре без него, а и по-принцип винаги е супер без коленопреклонни безгръбначни страхливи мекотела
Волята на мнозинството пред злоупотребата с индивидуално вето!