      четвъртък, 02.10.25
          Зеленски: Русия се опитва да ни унищожи, но ще се разпадне

          Снимка: БГНЕС
          През цялата си история Украйна многократно е била обект на опити за завладяване, но винаги се е възраждала и е надживявала всички свои завоеватели, заяви президентът Володимир Зеленски по случай Деня на защитниците на страната.

          „Всички опити за изтриване на Украйна и украинците завършваха с разпадането на враждебните империи“, каза украинският лидер, изразявайки увереност, че и днес страната му ще устои срещу Русия.

          Никакви териториални отстъпки

          Зеленски подчерта, че Украйна няма да прави териториални компромиси за прекратяване на войната.

          „Русия няма да очертава нови граници в Украйна“, заяви той.

          В същото време президентът допусна възможност за договореност за прекратяване на огъня, изхождайки от настоящата линия на съприкосновение, като подобно решение може да бъде обсъдено на негова среща с президента на Русия Владимир Путин.

          Подкрепа и признание

          Зеленски увери, че след края на войната Украйна няма да загуби придобитата сила и глобалната подкрепа, която преди е липсвала. Той припомни, че от началото на пълномащабното нахлуване на Русия почти 124 000 украинци вече са получили държавни награди за защита на страната.

          Днес държавният глава подписа укази за отличаване на още над 1600 военнослужещи и служители – от Въоръжените сили, Националната гвардия, разузнаването, СБУ, граничната служба, полицията и спасителните екипи.

          Руски условия

          Президентът Путин от своя страна отхвърли възможността за среща със Зеленски, като посочи, че Киев отказва да признае окупираните територии за руски. По информация на Ройтерс, близки до Кремъл източници твърдят, че Москва настоява за:

          • пълно предаване на Донецка и Луганска област;
          • замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област;
          • безядрен и извънблоков статут на Украйна.
          3. Кога ще се разпадне дайте срок дата. След 19 пакет санкции не виждам нищо такова,но пък милиарди евро летят към вас без отчет къде,как и защо? Но ние ще ви помагаме без проблем

