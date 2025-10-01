НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Земетресение с магнитуд 4,5 край остров Закинтос

          0
          36
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта в сряда, съобщава Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина, цитиран от eKathimerini.

          - Реклама -
          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Епицентърът на труса е бил разположен на около 12 километра западно-югозападно от селището Кери, на приблизителна дълбочина от 18 километра.

          Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

          Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта в сряда, съобщава Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина, цитиран от eKathimerini.

          - Реклама -
          Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ) Крива зебра в сърцето на София: Грешка, провокация или самодейно изкуство? (СНИМКИ)

          Епицентърът на труса е бил разположен на около 12 километра западно-югозападно от селището Кери, на приблизителна дълбочина от 18 километра.

          Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ГОВОРИ МОСКВА: Песков обяви ключова реч на Путин

          Никола Павлов -
          Речта на руския президент Владимир Путин на пленарната сесия на Международния дискусионен клуб „Валдай“ ще бъде „обстоятелствена и концептуална“. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий...
          Война

          До 2-3 дни: „Хамас“ отхвърля плана на Тръмп за мир?

          Никола Павлов -
          Високопоставен представител на Хамас, пожелал анонимност, заяви пред Би Би Си, че групировката няма да приеме предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план...
          Свят

          Токът в Сърбия поскъпна с 6,6% от 1 октомври, по-нисък праг за „червената зона“

          Новинарски Екип -
          От 1 октомври електроенергията в Сърбия поскъпна с 6,6%, съобщи Желко Ненадич от сръбската електропреносна компания пред националната телевизия РТС

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions