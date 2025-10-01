Земетресение с магнитуд 4,5 край остров Закинтос

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано край югозападния бряг на гръцкия остров Закинтос в 5:49 ч. сутринта в сряда, съобщава Институтът по геодинамика към Националната обсерватория в Атина, цитиран от eKathimerini.

Епицентърът на труса е бил разположен на около 12 километра западно-югозападно от селището Кери, на приблизителна дълбочина от 18 километра.

Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети.