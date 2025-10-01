Жечо Станков: Ремонтите в ТЕЦ-София няма да спрат топлоподаването

По време на заседание на парламентарната комисия той заяви, че заедно с директора на ТЕЦ-София са изготвили подробен график за ремонтните дейности, така че отоплението да бъде гарантирано. Приоритетно ще се работи по училища и детски градини.
Министерството на енергетиката ще осъществява непрекъснат контрол върху ремонтите.
Първоначално планираният ремонт в столичния квартал „Дружба-2“ трябва да продължи 90 дни – от 9:00 ч. на 2 октомври до 20:00 ч. на 30 декември, припомня БТА.
Причината е честите аварии и силно амортизираната мрежа, която е на повече от 35 години. „Топлофикация“ обяви, че ще бъдат засегнати 120 жилищни сгради, като ще се подменят над 10 км топлопроводи и прилежащите съоръжения.
Калинчо Станков
Я пускай парното а несе обеснявай