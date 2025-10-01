НА ЖИВО
      четвъртък, 02.10.25
          Политика

          Жечо Станков: Ремонтите в ТЕЦ-София няма да спрат топлоподаването

          2
          40
          Снимка: dunavmost.com
          Сподели
          По време на заседание на парламентарната комисия той заяви, че заедно с директора на ТЕЦ-София са изготвили подробен график за ремонтните дейности, така че отоплението да бъде гарантирано. Приоритетно ще се работи по училища и детски градини.

          „Още в първия ден изпратих писмо до Столичния общински съвет и кмета на София Васил Терзиев, в което изразих своето несъгласие. Нормалният подход е ремонтите да се извършват между март и октомври, извън отоплителния сезон“, подчерта Станков.

          Министерството на енергетиката ще осъществява непрекъснат контрол върху ремонтите.

          Първоначално планираният ремонт в столичния квартал „Дружба-2“ трябва да продължи 90 дни – от 9:00 ч. на 2 октомври до 20:00 ч. на 30 декември, припомня БТА.

          Причината е честите аварии и силно амортизираната мрежа, която е на повече от 35 години. „Топлофикация“ обяви, че ще бъдат засегнати 120 жилищни сгради, като ще се подменят над 10 км топлопроводи и прилежащите съоръжения.

