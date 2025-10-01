Желязков: България ще участва в европейската „стена срещу дронове“ чрез проекти по механизма „Safe“

В дългосрочен план Европейският съюз трябва да изгради система за ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген.
Желязков отбеляза, че България ще се включи в инициативата чрез заявени проекти по линия на европейския механизъм „Safe“. По думите му е важно защитата да се разглежда „в 360 градуса“, а не само от една посока.
Разширяването на ЕС
По повод предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията за разширяване на ЕС да се взимат с квалифицирано мнозинство, Желязков посочи:
Той припомни, че това е официалната позиция на България, подкрепена от Народното събрание и правителствената програма за разширяването към Западните Балкани.
Бюджет и финанси
В коментар за вътрешнополитическите теми Желязков съобщи, че дефицитът на страната в момента е 2,4%, като целта е до края на годината да се запази планираното равнище.
Той изтъкна, че през настоящата година България отчита рекордно увеличение на постъпленията – с 6 милиарда лева повече спрямо 2024 г.
План за възстановяване и устойчивост
Желязков заяви още, че България очаква скоро да получи второ и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, които вече са разчетени в приходната част на бюджета.
