      четвъртък, 02.10.25
          Политика

          Желязков: България ще участва в европейската „стена срещу дронове“ чрез проекти по механизма „Safe“

          Снимка: БГНЕС
          В дългосрочен план Европейският съюз трябва да изгради система за ранно предупреждение, проследяване, прихващане и унищожаване на вражески летателни апарати, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на Неформалната среща на Европейския съвет в Копенхаген.

          „Това трябва да става в оперативна съвместимост и с възможностите, които има НАТО в охраняването и защитата на Източния фланг“, подчерта премиерът, допълвайки, че защитата не е самоцел, а проактивен отговор на провокациите на Руската федерация.

          Желязков отбеляза, че България ще се включи в инициативата чрез заявени проекти по линия на европейския механизъм „Safe“. По думите му е важно защитата да се разглежда „в 360 градуса“, а не само от една посока.

          Разширяването на ЕС

          По повод предложението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща решенията за разширяване на ЕС да се взимат с квалифицирано мнозинство, Желязков посочи:

          „Доверието в ЕС се гради и на механизма за взимане на решения. Промяна на единодушието по чувствителни теми като разширяването и многогодишната финансова рамка би създала лош прецедент, който не е полезен за доверието в Съюза“.

          Той припомни, че това е официалната позиция на България, подкрепена от Народното събрание и правителствената програма за разширяването към Западните Балкани.

          Бюджет и финанси

          В коментар за вътрешнополитическите теми Желязков съобщи, че дефицитът на страната в момента е 2,4%, като целта е до края на годината да се запази планираното равнище.

          „За 2026 година ще внесем до края на октомври бюджет, в който дефицитът ще бъде до 3%“, каза премиерът.

          Той изтъкна, че през настоящата година България отчита рекордно увеличение на постъпленията – с 6 милиарда лева повече спрямо 2024 г.

          План за възстановяване и устойчивост

          Желязков заяви още, че България очаква скоро да получи второ и трето плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, които вече са разчетени в приходната част на бюджета.

